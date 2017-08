Angola: Elections en Angola - L'opposition soulève la question de la fraude

En Angola, avec plus de 64% des suffrages, le MPLA remporte les élections, selon les chiffres de la Commission… Plus »

Dans la capitale, Luanda, où la commission électorale a annoncé l'un des scores les plus bas du MPLA - autour de 50 % - l'Unita, le parti d'opposition historique, revendique la victoire. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'électeurs y souhaitent voir l'opposition jouer un rôle croissant, notamment dans les quartiers populaires, particulièrement touchés par la crise. Ils constatent néanmoins « des changements au niveau de la ville de Luanda ». Le parti État MLPA y a multiplié les rénovations et inaugurations avant l'élection : il « y a de nouvelles routes, qui sont bien construites ».

L'Unita, l'opposition historique, recueille 24,04%. La Casa-Ce, la toute dernière coalition de l'opposition, 8,56%. L'Unita et la Casa-Ce contestent ces chiffres. Ils accusent la commission électorale de les avoir manipulé et promettent de publier leurs propres résultats.

