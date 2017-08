Tunisie: L'Utica renforcera la présence des femmes dans ses structures

La diffusion de ces séances publiques peuvent influencer le bon déroulement de l'enquête et sont en… Plus »

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Néziha Abidi, a estimé, pour sa part, que cette rencontre représente l'occasion de contribuer à renforcer la place de la femme dans le domaine des affaires et du leadership tant bien à l'échelle nationale qu'internationale.

Mme Ben Saber a souligné qu'il sera question de travailler sur plusieurs problématiques dans le cadre de cette stratégie dont essentiellement le financement des projets et l'accès des femmes aux postes de décision. Elle a, dans ce sens, fait savoir que le taux de représentation de la femme dans les structures de l'Union tunisienne de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) ne dépasse pas les 10%, précisant que les efforts sont actuellement déployés pour que ce taux atteigne 20%.

