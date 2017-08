Tunisie: Goût d'inachevé pour les Tunisiennes...

Avec trois sélections à la même position, il fallait recourir au point-différence entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Avec un écart défavorable de -15, l'équipe de Ryadh Ben Abdallah avait un lourd handicap avant d'affronter les Ivoiriennes. Au bout du compte, une victoire avec un écart de 10 points était favorable, mais on est passé à côté d'un exploit. Les équipières de Monia Ben Mechlia, meilleure joueuse avec 15 points et 4 rebonds, avaient besoin d'une autre minute de jeu ou plus pour le faire.

Elles ont dominé leurs adversaires au premier quart-temps, avant de jouer du tac au tac. Le match se termine dans le temps réglementaire 50-50. La période initiale des prolongations se termine à égalité 54-54, et c'est au bout de l'effort que nos joueuses gagnent, mais c'était insuffisant. Aux côtés de M. Ben Mechlia, il y a eu la bonne performance de Wafa Loubiri qui a inscrit 14 points dans ce match.

Construire...

L'équipe de Tunisie se contentera de jouer le match de classement de la 9e à 12e place. A priori, ça paraît peu et modeste comme réalisation, mais quand on y voit de plus près, c'est une performance sur laquelle on doit bâtir dans l'avenir. Pour une équipe reconstituée et remise en marche après des années de gel, jouer la qualification jusqu'au bout avec une équipe tout juste moyenne paraît assez intéressant. Ryadh Ben Abdallah, sélectionneur national, a fait du bon travail. Il y a un noyau d'équipe qui a une marge de progression. Hamrouni est la leader d'une équipe où des talents émergent comme Loubiri ou Mechlia. Il ne faut surtout pas arrêter l'élan pris et continuer à investir dans cette sélection.

Elle a un avenir qui promet et des voies de développement qui peuvent nous faire oublier les peines du basket féminin en Tunisie.