Tunisie: Les réserves en devises en hausse

La diffusion de ces séances publiques peuvent influencer le bon déroulement de l'enquête et sont en… Plus »

En 2017, le niveau des réserves a bénéficié notamment de l'encaissement de l'émission de 850 millions euros en février qui a porté le stock en devises de 99 à 116 JI. Toutefois, le stock des avoirs en devises a reviré de nouveau à la baisse sous l'effet des pressions continues sur la balance commerciale, des règlements au titre du service de la dette extérieure, et du tarissement des entrées en devises liées, d'une part, aux perturbations de la production du phosphate et du pétrole, et, d'autre part, à la baisse des recettes en billets de banques étrangers malgré l'amélioration de l'activité touristique à cause de la prolifération du marché parallèle en devises.

Toutefois, ce ratio a fortement baissé à partir de 2010, pour revenir vers les 90 jours au troisième trimestre 2012 sous l'effet, d'une part, de la crise d'endettement dans la zone euro, et, d'autre part, des événements sociopolitiques qu'a connus la Tunisie depuis janvier 2011 et qui ont pesé sur les secteurs pourvoyeurs de devises.

Parmi les indicateurs les plus usuels dans l'appréciation du niveau des réserves, on cite le nombre de jours d'importations (JI), indicateur basé sur le critère commercial censé jauger la vulnérabilité du compte courant, avec un seuil conseillé minimum d'environ trois mois.

Et d'ajouter qu'elle utilise aussi les réserves pour lisser les fluctuations des taux de change de la monnaie nationale. La convention communément admise pour l'adéquation du niveau des réserves en devises est que ces dernières devraient couvrir les besoins de financement en devises d'une économie sur un horizon d'un an.

«Elles jouent également le rôle d'une garantie pour les créanciers et les investisseurs étrangers sur la capacité du pays à payer ses dettes et à assurer la continuité des transferts avec l'extérieur, ce qui leur confère un rôle stabilisateur très puissant», indique encore la BCT.

Les explications de la BCT interviennent suite aux inquiétudes exprimées par certains économistes quant à la baisse des réserves en devises à des niveaux critiques ( 90 jours), d'autant plus que l'agence de notation internationale Moody's a souligné le risque d'une baisse plus soutenue que prévu des réserves de change avec des pressions de dépréciations concomitantes qui pourraient alimenter la dynamique défavorable de la dette publique.

«Ceci étant, le maintien des avoirs en devises à des niveaux adéquats nécessite la maîtrise du rythme d'accroissement du déficit commercial, et surtout le rétablissement de l'activité des secteurs pourvoyeurs de devises et l'éradication de toute activité économique parallèle qui est de nature à aspirer d'une manière incontrôlable les ressources, qu'il s'agisse en devises ou en dinar», souligne encore la BCT.

La BCT a souligné, à cet égard, le caractère cyclique de l'évolution des réserves en Tunisie, lié à l'activité économique, ajoutant que la gestion du stock des avoirs en devises connaît, comme ce fut le cas récemment, un certain décalage entre les dépenses arrivant à échéance et les recettes programmées, ce qui induit parfois des baisses relativement prononcées.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.