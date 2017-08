«Un détenu répondant au nom de Ali Bâ a rendu l'âme à la prison du camp pénal de Liberté 6 hier (la nuit de mercredi à jeudi, ndlr) au environ de 5 h du matin. En effet, selon les témoignages de ses codétenus, il souffrait d'asthme et est décédé des suites d'une négligence volontaire des pénitenciers».

C'est l'Association pour le Soutien et la Réinsertion sociale des Détenus (ASRED) qui informe ainsi les autorités judiciaires tout en exhortant les autorités étatiques à «prendre la situation carcérale au sérieux car des choses gravissimes, qui restent toujours impunies, se passent dans certaines prisons du pays.»

Dans un communiqué parvenu la Rédaction de Sud quotidien hier, l'ASRED relève que les détenus, avec qui le défunt partageait la chambre 12, rapportent que lorsque Ali Ba «a piqué une crise, il a été acheminé une première fois à l'infirmerie de la prison pour y recevoir des soins. Revenu dans sa chambre après avoir bu quelques médicaments, il a piqué une seconde crise. Moment choisi par ses codétenus de chambre pour alerter les hommes de tenue, en frappant à la porte, comme il est de coutume dans le milieu carcéral, pour appeler au secours.»

Cependant ils n'ont reçu aucune oreille attentive du côté des gardiens de prison, jusqu'à ce que leur camarade de chambre rende l'âme devant eux. «Et là, les pénitenciers ont refusé de se déplacer une seconde fois. C'est ainsi qu'il est décédé devant ses compagnons d'infortune, en se tordant de douleur. Le défunt Ali Ba était originaire de la région de Mbour et était âgé de 50 ans. Il fut le père d'une étudiante», dénonce la source. L'ASRED, qui présente ses condoléances à la famille éplorée, exige l'ouverture immédiate d'une enquête.

Et la même source d'ajouter que «la tension est montée d'un cran à la prison du camp pénal car les détenus étaient privés de téléphone durant toute la journée du jeudi 24 août 2017. Ces derniers lancent un appel solennel à leurs familles et les incitent à venir massivement manifester devant les locaux du ministère de la justice, le mardi 29 août à 10h. Les détenus meurent comme des rats et cette situation est impardonnable. L'ASRED est plus que jamais déterminée à mener le combat et à soutenir les détenus et leurs familles durant cette marche».

«Après cette manifestation, place au grand rendez-vous devant le palais de la république pour libérer Dame justice des entrailles de l'exécutif». Aussi les détenus du camp pénal invitent-ils leurs familles «à boycotter les visites du mardi 29 août 2017 et leur demandent à aller tous à la manifestions qui se tiendra le même jour devant les locaux du ministère de la justice. Dalleurs, ces derniers projettent d'entamer une grève de la faim le même jour. Ils réclament la présence du ministre de la justice dans les plus brefs délais avant que l'irréparable ne se produise».