Tunisie: Des ministres africains visitent deux universités tunisiennes

Hier, jeudi, cinq ministres africains se sont rendus aux Berges du Lac dans la capitale, où ils ont fait le tour de «Polytechnique international» et «Law and Business School», deux universités privées appartenant au même groupe portant le même nom. Une visite au cours de laquelle les ministres se sont enquis des opportunités largement ouvertes devant les étudiants africains, manifestant leur intérêt pour le site tunisien, en tant que pôle du savoir et de formation académique de haut niveau. Ils veulent s'inspirer de l'expérience tunisienne dans ces deux domaines, au regard de son image rayonnante à une large échelle.

En qualité de président du groupe «Polytechnique international», l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, sous Ben Ali, M. Sadok Châabane, a prononcé, à cette occasion, un bref mot de bienvenue, où il a évoqué la qualité de l'enseignement fourni dans plusieurs spécialités. Il a, par là même, incité les ministres africains à davantage de coopération, afin de permettre aux étudiants de leurs pays respectifs d'en tirer profit. Force est de leur faire part des privilèges et facilités accordés aux plus distingués (bourses aux lauréats, hébergement et autres).

Lors de cette visite, les ministres ont, d'ailleurs, constaté de visu les atouts du milieu universitaire tunisien et les équipements et techniques d'enseignement de pointe mis à disposition. Et c'est là un motif de polarisation et d'attractivité vers la destination tunisienne. L'université tunisienne a toujours été un vivier du savoir et de compétences hautement qualifiées. Soit une moyenne de 70% des étudiants étrangers y sont inscrits, autant dans le public que dans le privé. Cependant, il y a, à ce niveau, une régression notable enregistrée depuis 2010. L'objectif est d'atteindre, d'ici 2020, plus de 20 mille étudiants africains dans nos universités.