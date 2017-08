Angola: Teresa Nzola Meso Ba, l'ambassadrice angolaise du triple saut en France

En Angola, avec plus de 64% des suffrages, le MPLA remporte les élections, selon les chiffres de la Commission… Plus »

« Après avoir mordu le 1er essai, j'ai cherché à assurer un saut. Puis, le troisième (14,16m) m'a redonné confiance. Au 4eme, j'ai ressenti des sensations nouvelles. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de vivre mon saut au ralenti. Je me suis dit, pendant le saut, que je devais tirer, et ça a marché. Je suis super contente. Mon entraîneur, ce matin, m'avait fixé un objectif de 14m60, mais je savais que je pouvais aller plus loin», avait-elle déclaré après cet exploit, des propos reportés par athlètesmondiaux.com

Teresa Nzola Meso Ba, comme un certain Zinedine Zidane et bien d'autres, évolue en France dont elle citoyenne depuis 2003. Du haut de ses 1m70, Teresa Nzola Meso Ba n'a pas perdu du temps pour se démarquer et se faire remarquer. Ainsi, trois ans après sa naturalisation, elle bat le record de la France en Triple saut en plein air, en juin 2007, avec 14,69m. Elle détrôna ainsi Betty Lise (14m50).

