Sénégal: Quart de finale Afrobasket féminin - Sénégal-Cameroun ce soir

Le dernier carré de l'Afrobasket féminin de Bamako sera constitué à l'issue des quarts de finales qui seront disputées ce vendredi soir au Palais du sport Salémata Maïga de Bamako.

Champion en titre, le Sénégal affronte à partir de 20h 40, l'équipe du Cameroun. Une affiche qui ne sera en fait que le remake de la finale de la dernière édition en 2015 remportée par les Sénégalaises à Yaoundé. Les autres rencontres opposeront, l'Angola au Mozambique, le Nigeria à la Côte d'Ivoire et le Mali pays hôte du tournoi à l'Egypte.

Pour une place dans le carré d'As, le Sénégal affronte le Cameroun en quart de finale de la 25eme édition de l'Afrobasket. Ce duel sera la réédition de la finale de 2015 avec au bout un douzième sacre pour les Lionnes du Sénégal. Surprises par le Nigéria lors de la 5e journée de poule et reléguées à la deuxième place du groupe B, la bande à Astou Traoré repart à l'abordage. Et elle portera sans conteste les habits de favoris lors qu'elle descendra à partir de 20h 40, sur le parquet.

Ce, en tant que nation la plus titrée sur le plan continental mais aussi suite aux performances qu'elles ont réalisées dans la phase de poule avec 4 victoires contre une seule défaite. Avec huit des douze joueuses, sacrées il y a deux ans, devant le Cameroun (81- 66), l'équipe de Moustapha Gaye a également les atouts en main pour figurer dans le dernier carré et reconquérir un treizième trophée continental.

Malgré sa défaite contre le Mali (69-35), le Cameroun s'est classé troisième de sa poule, à égalité avec la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Et ce sont des Lionnes indomptables «revanchardes» qui se dresseront devant le Sénégal et déterminées à ne pas encore être «mises dans la sauce ».

Angola-Mozambique : Le derby lusophone qui promet

Le duel lusophone entre l'Angola et le Mozambique ouvrira la ronde des quarts de finales qui se jouent tous ce vendredi au Palais du sport Salémata Maiga de Bamako. Ce match met aux prises l'Angola, solide leader de la poule A au Mozambique, troisième du groupe B. Un duel également au parfum de revanche pour la sélection mozambicaine qui avait été battue après prolongation par l'Angola en finale de l'édition 2013 disputée à domicile. Les protégées de Nasir Sale peuvent cette fois ci miser sur Leila Ndong sixième meilleure marqueuse de l'Afrobasket (78 points) pour franchir le rideau angolais.

Mais les Palancas Négras d'Angola ont fini de jouer les épouvantails dans la poule A en s'offrant même la peau du pays organisateurs qu'elles ont dominé sur la marque de (68-59). Les Angolaises s'adosseront encore sur Italee Lucas pour franchir cette étape. Troisième meilleure marqueuse du tournoi derrière, la Centrafricaine Abety Imbangueret II et la Sénégalaise Astou Traoré, la meneuse angolaise est à 100 points. La tonique et talentueuse meneuse angolaise, née aux Etats-Unis sera l'atout maitre de l'Angola. D'entrée, elle s'est imposée comme la star du tournoi de par son aisance technique et son explosivité. Les Blacks Mambas sont donc averties.

Côte d'Ivoire-Nigéria : Les Eléphantes face à la montagne

Le Nigeria sera le grandissime favori de ce duel ouest africain qui va l'opposer à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Portée par Adaora Elonu et Evelyn Akhator, qui vient d'intégrer la Wnba, le Nigeria a bouclé les phases de poule avec trombe et a réussi à freiner les championne d'Afrique (58-54) au terme d'un match d'une grande intensité. Ce que lui a permis de s'emparer de la première place du Groupe B mais aussi de préserver son invincibilité avec cinq victoires. De quoi lui donner de la confiance et d'ouvrir grandement la voie à une troisième couronne continentale après son doublée en 2004 et 2005. Arrivée troisième de la poule A, la Côte d'Ivoire devrait être prête à une forte adversité. Battue par le Mali, pays hôte, les Ivoiriennes avaient pourtant opposé une belle résistance à l'Angola avant de baisser pavillon dans les ultimes quart temps.

Egypte-Mali : Les Aigles au pied de la pyramide

Pays hôte, le Mali affronte l'Egypte avec l'ambition de retrouver le dernier carré. Les Aigles qui ont terminé deuxièmes de leur groupe A derrière l'Angola. Au premier tour, la sélection malienne n'a concédé qu'une seule défaite en cinq sorties, totalisant 9 points. C'était contre l'Angola. Les protégés du coach Sylvain Lautié aborderont cette fois-ci la rencontre avec les faveurs du pronostic et surtout fortes du soutien du public pour se hisser dans le dernier quart temps. Victorieuses du trophée en 2007 et finalistes malheureuses en 2009, les Aigles n'avaient pas fait moins lors des trois dernière éditions où elles se sont toujours retrouvées dans le dernier carré.

Mais, elles doivent se méfier d'une équipe qui a réussi à décrocher la 3e place. Une équipe de l'Egypte dont la principale caractéristique réside dans son jeu rapide drivée par la talentueuse et Soraia Deghady.

programme

14h : Côte d'Ivoire - Nigéria

16h15 : Mozambique - Angola

18h30 : Egypte - Mali

20h45 : Cameroun - Sénégal

MOUSTAPHA GAYE SELECTIONNEUR DES LIONNES : «On joue une finale»

(Bamako) -Le Sénégal s'attend à une rencontre très disputée et physique contre l'équipe du Cameroun qu'il affronte ce vendredi au Palais Salémata Maïga. C'est le sentiment du coach Moustapha Gaye à l'issue de la séance d'entraînement effectuée hier, jeudi 24 août, à la veille des quart de finales de l'Afrobasket.

«Ce n'est pas un match simple, c'est une finale qu'on joue ce vendredi contre une bonne équipe du Cameroun, qui a les mêmes aptitudes athlétiques que nos adversaires d'hier. Donc, on sait à quoi s'attendre, et nous nous préparons en conséquence», soutient-il.

Selon lui, la défaite subite contre le Nigéria n'a pas joué sur le moral de ses protégées. «Au contraire, nous sommes dans une compétition et elles sont préparées à tous les scénarios. Nous avons en tête l'objectif final et on va s'y atteler », indique-t-il avant d'ajouter : «un match n'est jamais programmé d'avance, ils viendront avec leurs arguments, nous de même. On donnera le meilleur de nous-même pour gagner le match».

Moustapha Gaye n'a d'ailleurs pas répondu au coach camerounais qui n'a pas manqué de rappeler de cette finale de 2015 perdue à Yaoundé devant les Lionnes et qui «aurait fait très mal». «Les propos de l'entraineur Camerounais ne concernent que lui-même. C'est son avis et on verra sur le terrain. S'il nous attend, ce n'est pas grave. De toutes les façons, on vient jouer un match de quart de finale qui est décisif pour nous», confie-t-il, tout en rassurant de l'état de Astou Traoré.

Astou Traoré est partante

La star de l'équipe nationale sénégalaise est partante pour le match de quart de finale. Blessée lors du troisième quart temps à l'épaule, elle a dû abandonner ses coéquipières qui se sont inclinées face au Nigéria par 4 points d'écart (58-54) lors de leur dernier match de poule.

«Astou Traoré va très bien, elle a reçu un coup sur le dos mais elle a bien récupéré», précisera-t-il.

ASTOU TRAORE : «Jouer tous les matchs comme des finales»

«On va aborder le match avec le même état d'esprit que lors de la finale de 2015. De toute façon, on ne sous-estime aucune équipe dans la compétition. Le match contre le Cameroun sera une finale. A partir de demain (Ndlr : aujourd'hui), on va jouer tous les matchs comme des finales. On a pris toutes nos dispositions par rapport à cela. On va se donner à 200% pour gagner ce match».

OUMOU KHAIRY SARR : «Physiquement et mentalement nous sommes prêtes»

«On connait déjà ce qui nous attend. Ce match contre le Cameroun ainsi que les autres qu'on jouera éventuellement seront des finales. Physiquement et mentalement, nous sommes prêtes pour affronter tous nos adversaires. Notre stratégie dépendra de ce que l'équipe adverse mettra en place. Si elle joue physique, on va répondre par l'agressivité. Nous allons essayer d'utiliser notre expérience parce que c'est également important».

Omar DIAW (Envoyé Spécial)