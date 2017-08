Tunisie: Hausse de 9% des revenus des sociétés cotées

Seules 25 sociétés qui représentent 31% du total des entreprises cotées ont communiqué leurs indicateurs d'activité à la date butoir de publication des indicateurs du 2e trimestre, soit le 20 juillet 2017, affirme la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) dans un communiqué publié, mercredi à Tunis, précisant que ce nombre est passé à 66 au 31 juillet puis à 80 le 14 août 2017. Selon la Bvmt, il ne reste que la société MIP qui n'a pas au demeurant communiqué à ce jour les indicateurs d'activité du 1er trimestre 2017.

Il ressort des indicateurs d'activité du second trimestre 2017 publiés par les sociétés cotées, une hausse de 9% du revenu global des sociétés cotées au titre du premier semestre de l'année en cours par rapport à la même période de l'année 2016, pour atteindre 7,2 milliards de dinars contre 6,6 milliards de dinars.

La balance des évolutions des revenus fait apparaître 60 progressions contre 20 baisses. Quant aux revenus des 20 sociétés composant le Tunindex 20, soit les entreprises les plus représentatives de la cote de la Bourse, ils ont accaparé 59% du revenu global, soit 4.229 MD, en croissance de 9,2% par rapport à la même période de l'année 2016.

Evolution sectorielle

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé ensemble un produit net bancaire (PNB) en progression de 12,8% par rapport à la même période de 2016, soit 1.690 MD contre 1.498 MD. Le revenu net de leasing des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 21,4% durant le deuxième trimestre 2017 par rapport à la période similaire en 2016 pour atteindre 172,8 MD contre 142,3 MD.

Pour les 4 compagnies d'assurances cotées, les primes émises ont atteint 386 MD contre 371 MD, durant le premier semestre 2016, soit une évolution de 4,2%.

En ce qui concerne le secteur des biens de consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l'agroalimentaire (Poulina group holding, Delice holding et Sfbt) a progressé de 9,37% durant le premier semestre 2017, pour passer de 1.498,9 MD à 1.639,3 MD.

Dans le secteur des services aux consommateurs, le chiffre d'affaires global des deux grandes enseignes de la distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin général) a évolué de 1,4% au deuxième trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016, pour atteindre 678,5 MD contre 668,9 MD.

Quant aux quatre concessionnaires automobiles cotés relevant du secteur des services aux consommateurs (Artes, City Cars, Ennakl et Uadh), ils ont vu leur chiffre d'affaires global progresser de 2,5% durant le premier semestre 2017, pour se situer à 566 MD contre 552 MD au premier semestre 2016.

Durant le premier semestre de l'année 2017, huit secteurs ont enregistré une croissance de leurs revenus. Le secteur des matériaux de base a réalisé la plus forte progression, avec 21,3%, suivi par le secteur pétrole et gaz avec 13,5% contre une baisse des revenus du secteur de télécommunication de 7,2%.

Quelques régressions

Au niveau des sous-secteurs, dix ont marqué des performances positives durant cette période de l'année 2017 par rapport à la même période 2016.

Les meilleures performances reviennent aux sous-secteurs de la chimie avec 33,8%, des voyages et loisirs avec 22,1%, et des biens et services industriels avec 20%.

Deux sous-secteurs ont vu leurs revenus régresser légèrement : celui de l'automobile et des équipementiers avec (-6,9%), et celui du bâtiment et des matériaux de construction avec (-1,8%).

Les plus fortes baisses de revenus ont touché la STIP avec une baisse de 40%, suivie par Wifack international Bank avec une baisse de 22% de son PNB puis la société Cellcom dont le chiffre d'affaires a reculé de 19,2%.

Le Tunindex, indice de référence de la Bourse de Tunis, a enregistré une progression de 9,73% durant le premier semestre 2017 contre une baisse de 4,91% durant la même période de 2016. Quant au Tunindex 20, il a affiché une hausse de 14,35% durant le 1er semestre de cette année contre une baisse de 4,15% durant la même période de l'année 2016.

Sur les 13 indices sectoriels publiés par la Bourse, dix (10) indices ont enregistré des performances positives à la clôture du premier semestre 2017, dont les plus importantes ont concerné l'indice agroalimentaire et boissons (16,72%), l'indice des Biens de consommation (14,55%) et l'indice des Banques (12,84%). En revanche, l'indice Matériaux de base a accusé la plus forte baisse (-8,86%) suivi par celui des Services aux consommateurs (-5,71%) et l'indice de distribution (-5,49%).