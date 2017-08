Congo-Kinshasa: Changement climatique - Savoirs autochtones et scientifiques, pour améliorer les conditions d'adaptation des pasteurs en Afrique

Intitulé "Dialogue entre les connaissances autochtones et scientifiques sur les conditions météorologiques et le climat : Améliorer l'adaptation des pasteurs aux changements climatiques en Afrique", ce thème sera l'occasion d'échanger sur les différentes conceptions des conditions météorologiques et climatiques.

Les savoirs développés par ces peuples est pertinente dans un contexte caractérisé par un climat changeant, dans lequel des scientifiques travaillent pour améliorer la compréhension du temps et du climat, et les décideurs politiques visent pour améliorer l'adaptation des communautés locales à de nouvelles situations.

Sur la base d'observations détailées des événements météorologiques, de la variabilité climatique, la phénologie des animaux et plantes, ainsi que d'autres éléments, les pasteurs africains ont développé une compréhension intime du temps et du climat des territoires qu'ils habitent.

