Sénégal: Appareil cryothérapie au district de Louga - Le dépistage du cancer du col systématisé

Une option de dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes de la région de Louga. En effet, DP World Dakar, opérateur du Terminal à conteneurs, a offert un appareil cryothérapie au district de Louga.

C'était hier, jeudi 24 août, dans le cadre des consultations gratuites du cancer du col dont quatre femmes ont présenté des lésions précancéreuses sur les 220 dépistées

En organisant hier, jeudi 24 août 2017 des consultations gratuites du cancer du col de l'utérus, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca) a décelé quatre (4) femmes présentant des lésions précancéreuses sur les 220 dépistées. Ces quatre femmes qui ont bénéficié d'une chimiothérapie, feront l'objet d'un suivi des services de l'Institut du cancer, souligne Dr Mamadou Diop, en annonçant dans la même foulée que les femmes le Sénégal a réussi son projet pilote et passera à l'échelle nationale, notamment vacciner les filles de 9 ans.

En attendant, les femmes de la région de Louga sont exposées au risque du cancer du col de l'utérus, car ne sentant pas le besoin de faire de multiples visites médicales afin de repérer les signes précancéreux et les traiter tôt.

Pour accompagner les femmes à faire un dépistage du cancer du col de l'utérus pour éviter tout développement du cancer, l'opérateur du terminal à conteneurs, DP World Dakar, a offert un appareil de cryothérapie au district sanitaire de Louga. En accompagnant la Lisca sur le Projet de Prévention du Cancer du Col de l'Utérus au Sénégal, DP World Dakar matérialise ainsi un des axes de sa politique de développement durable. «Nous investissons beaucoup dans les domaines tels que la santé, l'éducation à travers notre programme : Notre monde notre futur», a expliqué la responsable du développement durable du Dp World Dakar, Mame Yacine Diop.

«L'appareil va permettre le dépistage précoce des cancers du col de l'utérus. Détecter les lésions précancéreuses de sitôt», a indiqué le médecin chef du district sanitaire de Louga, Dr Mamadou Diop.

Pour une meilleure prise en charge et une sensibilisation sur le cancer, la Lisca, en plus des campagnes de prévention, initie une session de formation des sages-femmes aux techniques de dépistage du cancer du col de l'utérus par Inspection Visuelle à l'Acide Acétique et au Lugol et au traitement par cryothérapie.

Pour Louga, elles sont 30 sages-femmes à être outillés pour accompagner l'Etat à réduire le taux mortalité lié au cancer chez les femmes.

«Les femmes sont intéressées et répondent à l'appel. Car, si elles ne viennent pas on ne peut pas faire ces dépistages. Former les sages-femmes à faire un transfert de technologie pour pérenniser l'action de dépistage. On leur laisse l'appareil de cryothérapie pour que eux ils puissent être autonomes», a relevé Dr Fatima Guenoune, présidente de la Lisca.

Pour Mbossé Gueye, sage-femme ayant subi la formation, «cette session nous a permis d'apprendre sur l'inspection visuelle avec l'acide ascitique et le licol. Ce qui permet aux dames de venir massivement se dépister sans payer».