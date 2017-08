Madagascar: Rocade la francophonie - Mort d'un pilote et d'un politicien

D'après les informations, Zahid ZZ Center aurait reçu une balle dans la tête et à la… Plus »

Jonathan Allain Serge, un jeune homme de vingt-cinq ans était aux commandes de la berline pulvérisée. Il a été tué sur le coup. Venant de parfaire sa formation de pilote de l'aviation, il devait s'envoler au Canada pour un stage lorsque la mort l'a happé. Un choc en pleine tête ainsi que des fractures du bras gauche et du fémur droit lui ont été fatals, de source hospitalière. À sa droite, Berkley Andriamanarivo, trente-quatre ans, a, pour sa part succombé à ses blessures lors de son évacuation à l'hôpital Manara-penitra (NDLR: « aux normes ») d'Andohatapenaka. Celui-ci s'est porté candidat à la présidence de l'association des natifs de la province de Toliara (Fizafato) avant de se retirer après avoir dénoncé un processus électoral pipé. Au final, c'est le ministre de la Fonction publique et des lois sociales Maharante Jean de Dieu qui a remporté le scrutin. «Berkley prévoyait de se présenter aux législatives de 2018 dans le district d'Ambovombe avant que ce drame ne réduise à néant toutes ses ambitions», se désole son oncle George Mamakasy. Le trentenaire a été projeté à l'extérieur du véhicule. Il agonisait lorsqu'il a atterri sur le flanc du talus.

