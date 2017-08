Madagascar: Kidnapping - La police recherche un couple ravisseur

Insaisissable. Un couple de kidnappeurs fait l'objet d'un avis de recherche lancé par le service central des affaires criminelles à Anosy, hier. Il s'agit de Pierre Joseph Rakoarimanana, dit Rams et son épouse Olivia Jenny Raharinirina soupçonnés d'avoir perpétré des enlèvements contre rançon et d'être membres d'une dangereuse association de malfaiteurs dans la capitale. « Rams a été déjà incarcéré une fois pour rapt et il a recommencé après être sorti de la prison de Tsiafahy », a signalé un policier judiciaire.

Le tribunal passera à l'inspection de son dossier criminel pour savoir s'il a bel et bien purgé sa peine ou pas. Aucune source au niveau de l'administration pénitentiaire interrogée sur les faits, hier, n'a toutefois confirmé que ce kidnappeur s'est évadé. De toute évidence, selon la brigade criminelle (BC) section 4, cet homme recherché et sa femme ont pris part aux deux derniers rapts des Français d'origine indienne qui se sont déroulés à Ilafy et à Behoririka.

Leur nom a été dévoilé dans le kidnapping d'Yanish Ismaël du 14 mai et a réapparu le 7 juin, dans celui de Nishit Chandarana. Les victimes les ont payés en catimini pour recouvrer la liberté sans prevenir la police. « En cas de découverte, procédez à l'arrestation et avisez immédiatement la BC sur le numéro 034 05 517 26 », a indiqué le commissaire principal de police Jean de Matha Rakotondrasoa, Chef du service central des affaires criminelles (Scac).