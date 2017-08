Sénégal: «Politisez-vous» - Faire de la politique, mais pas n'importe comment

revue litteraire

L'ouvrage intitulé « Politisez-vous », lit-on en quatrième de couverture, « est une invitation à l'insurrection des consciences ». Co-écrit par dix jeunes sénégalais, le livre propose « sans arrogance » des « pistes de solution », et appelle à faire de la politique, mais autrement.

C'est-à-dire de la plus belle des manières. La cérémonie de dédicace de l'ouvrage paru aux United Presse Editions, a eu lieu hier, jeudi 24 août à la salle Amady Aly Dieng de l'Harmattan.

«Indignez-vous », cet essai de l'écrivain français Stéphane Hessel qui appelle à un « engagement personnel » et à un « esprit de résistance » semble avoir bien été compris par ces jeunes sénégalais. Pour cause, en co-écrivant l'ouvrage intitulé « Politisez-vous », le consultant Hamidou Anne, l'écrivain Mohamed Mbougar Sarr, la sociologue Fanta Diallo, l'étudiante Tabara Korka Ndiaye, les entrepreneurs Ndèye Aminata Dia, Youssou Owens et Fary Ndao, les journalistes Racine Assane Demba et Abdoulaye Sène, et la juriste Fatima Zahra Sall parlent d'un même combat. Le livre, que l'on dédicaçait hier, jeudi 24 août à la salle Amady Aly Dieng de l'Harmattan, offre un «chemin d'espoir, par la politique, à la jeunesse sénégalaise », appelée à s'activer dans la politique. Mais attention, ont-ils tenu à préciser, pas n'importe laquelle.

L'ouvrage de 115 pages paru aux United Presse Editions est donc une « invitation à l'insurrection des consciences », peut-on lire en quatrième de couverture du livre. Mais aussi, son « mérite est de prendre position pour une politisation de la jeunesse africaine à une époque où la tentation de l'investissement dans d'autres champs d'actions, ainsi que la dénonciation des dirigeants et des pratiques politiques, semblent être les seules issues possibles », a fait savoir Hamidou Anne. C'est pour cette raison qu'il s'agit selon les auteurs, de « faire en sorte que les autres politiques n'occultent pas la politique qu'on connait ».

« Politisez-vous » est donc un manifeste pour une conscience politique, pour « réveiller l'urgence» et « s'inquiéter ». Dès lors, il propose des « pistes de réponses dans la diversité des sensibilités et des trajectoires intellectuelles de ses jeunes auteurs ». Et si on demande à l'écrivain Mohamed Mbougar Sarr, ce que sera la suite pour lui, il répond : « La prochaine étape, c'est d'essayer de réconcilier les universitaires avec la politique ».

Le Professeur Felwine Sarr qui prenait part à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage, a vivement salué l'engagement de ces jeunes écrivains. « Ce qui me frappe dans cet ouvrage, c'est que ce sont des jeunes entre 25 et 35 ans et qui, au lieu d'être dans la plainte contre ce qui ne fonctionne pas, décident d'appeler les autres jeunes à un engagement politique au sens noble du terme », a-t-il dit. C'est ainsi qu'il appelle tous à les « encourager et à ne pas de leur briser leur élan ». « Si on veut que les choses changent, on devrait accueillir ces genres d'initiatives avec bienveillance », a-t-il laissé entendre.

Il faut noter que plusieurs autorités surtout celles politiques étaient présentes à la cérémonie de dédicace de « Politisez-vous ». Et si certains ont jeté des cailloux à l'ouvrage, d'autres ont par ailleurs apprécié le livre.