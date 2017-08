Ile Maurice: Chamarel - Dépistage oculaire gratuit pour les habitants

Les habitants du village de Chamarel ont eu droit à une visite des membres de Vision Care mardi dernier.

Ils ont bénéficié non seulement d'une consultation ophtalmologique gratuite mais ont aussi eu droit à une promotion sur les verres adaptés à leurs yeux et sur les montures et à moitié prix. Cet évènement, organisé par la compagnie Vision Care et le conseil de village, avait pour but d'aider les habitants à voir si leur vue baissait et s'ils avaient besoin de porter des lunettes.

«C'est la seconde fois qu'un tel évènement est organisé dans le village. Vision Care nous a contactés pour nous proposer un examen gratuit des yeux. Nous n'avions aucune raison de refuser», explique Vishal Seesahaye, conseiller du village de Chamarel. «J'ai contacté le président du conseil et nous avons tout mis en place.»

Des villageois ont ainsi pu profiter de l'occasion et faire vérifier leur vue et, à la fin de la journée, une centaine d'entre eux avaient pris avantage de ce test de dépistage.

«Nous n'avons pas ce genre de service dans le village de Chamarel, et une consultation chez l'opticien et un achat subséquent des lunettes et de montures, peuvent s'avérer coûteux pour les villageois. C'est pour cela que nous ne pouvions passer à côté de l'occasion», ajoute le conseiller du village.

Il précise aussi que ce service n'est pas disponible dans la région, ce qui a motivé davantage le conseil du village. Les membres de Vision Care, accompagnés d'un ophtalmologue venu de l'Inde, ont bien encadré les villageois.

«Nous voulions passer dans ce village depuis quelques mois déjà, et l'occasion s'est finalement présentée», explique Naick Chooraman, le directeur de Vision Care. «Nous avons l'habitude de faire la tournée des villages.»

Le président du conseil de village, Rico L'Intelligent, n'a pas manqué de faire comprendre que c'était aussi le bon moment pour lui de faire vérifier ses yeux et il s'est dit très heureux de recevoir la visite de Vision Care au village. «Quand on m'a parlé de faire des vérifications gratuites des yeux, je ne pouvais refuser. C'est un service qui bénéficierait à tout le monde. Je me suis immédiatement assuré que le Village hall soit libre pour cet examen gratuit et j'ai profité de l'occasion pour faire vérifier mes yeux», ajoutet- il avec un sourire.