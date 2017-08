Sénégal: Crise post-électorale - Hamady Dieng cloue au pilori les détracteurs de Macky Sall

C'est un véritable réquisitoire que Hamady Dieng a servi aux détracteurs du président de la République, Macky Sall.

En effet, le Directeur des constructions du ministère de l'intérieur et coordonnateur de la Rampe, est revenu sur entre autres questions soulevées, la récente sortie du Pape du Sopi qui a fait couler beaucoup d'encre ou encore la plainte de Y'en a marre, le dossier Khalifa Sall qui suscite tant de tentions au sein de l'arène politique, les résultats des législatives tant controversés et enfin le cas du célèbre insulteur des réseaux sociaux ; Assane Diouf.

La période post-électorale suscite moult tensions. En effet, si les uns considèrent que les élections du 30 juillet, sont une première dans l'histoire du Sénégal de par l'ampleur des dysfonctionnements, d'autres en revanche, à l'instar du coordonnateur de la Rampe, Hamady Dieng, les conçoivent comme une réussite totale.

«Wade, amuse la galerie !»

Revenant sur la décision de la tête de liste nationale de la coalition Gagnante Wattu Senegaal, Abdoulaye Wade de «ne plus participer à une élection organisée par Macky Sall et son gouvernement», le Directeur des Constructions au ministère de l'intérieur a apporté des précisions. «Nous sommes dans un environnement politique où chacun est libre de ses actions, et seul responsable de ses discours. Macky Sall tant qu'il sera le président de la République, c'est lui qui organisera les élections dans ce pays-là. S'il y en a qui choisissent de prendre leur retraite pendant que le Président Macky Sall est au pouvoir ; c'est leur choix ». Loin de s'en tenir là, Hamady Dieng d'ajouter « nous n'avons aucune leçon à recevoir de cet homme-là (Abdoulaye Wade ndlr), nous avons ce que nous avions à faire et nous continuerons de le faire. Nous verrons ce que le peuple nous dira et ce qui va dans l'intérêt du peuple, mais pas des gens qui auraient dû prendre leur retraite il y a bien longtemps mais qui continuent à amuser la galerie ».

«Y en a marre, gère la rue, et nous le sénégalais»

L'autre aspect évoqué lors de ce face-à-face avec la presse est en rapport avec Y'en a marre et des mouvements de la société civile qui ont d'abord initié une pétition avant de porter plainte contre l'Etat du Senegal devant la cour de la CEDEAO pour les nombreux manquements notés lors des législatives. A ce propos, le coordonnateur de la Rampe Hamady Dieng s'est voulu ferme.

«Nous n'avons pas les mêmes missions que Y en a marre. Y en a marre gère la rue et nous, nous gérons une République et des Sénégalais. C'est absolument différent», tonne-t-il. Et de poursuivre : «il faut que les gens se réveillent. Aujourd'hui, des gens se réveillent parce que tout simplement leur nom est passé une fois, deux fois à la télévision, vouloir créer leur parti et devenir acteur politique. L'acte politique doit être structuré, conscient et lié au service des sénégalais. Dire qu'on va porter-plainte au plan international, c'est à quelle fin ?», s'interroge-t-il.

Khalifa Sall, victime de ses conseillers

Par ailleurs, Hamady Dieng n'a pas manqué d'aborder le dossier Khalifa Sall qui selon lui serait victime de «ses mauvais conseillers». «J'estime que Khalifa Sall a été induit en erreur par de petits politiciens qui l'ont induit en erreur, qui l'ont poussé à l'extrême alors qu'il était dans une position extrêmement confortable. Il était dans une dynamique très forte qui lui permettait d'avoir une position victorieuse s'il était resté, mais on l'a poussé en lui disant qu'il était le plus fort, le meilleur. Et on lui a fait faire des choses qu'il est en train de payer tout seul pendant que ces gens-là sont dans leurs maisons ; leurs mairies en train de se la couler douce», regrette-t-il.

Assane Diouf un égaré, devenu célèbre grâce à la liberté des réseaux sociaux

Quant au célèbre insulteur du président de la République vivant au Etats-Unis, Assane Diouf, Hamady Dieng impute ce phénomène au manque de respect, à la perte des valeurs éthique et morale qui ont jadis fait la fierté du Sénégal. «La meilleure chose que nous avons dans ce pays, c'est que nous savons ce que c'est le respect : c'est la première chose qu'on nous inculque. C'est la courtoisie qu'on nous inculque. Même quand tu dépasses quelqu'un tu dois lui passer le bonjour, qui symbolise la paix. Quand on est à l'étranger, les valeurs qu'on doit laisser transparaitre, c'est l'amour du Sénégal», a-t-il soutenu énergiquement. Avant de s'indigner «et vous voyez des gens qui soutiennent ça ou bien se mettent à vulgariser une telle chose. Mais d'où nous venons ? Nous considérons qu'il est un égaré qui a profité des réseaux sociaux, parce que c'est devenu libre pour dire ce qu'il veut ; mais ce n'est pas ça le Sénégal».