Sénégal: Sud Fm prime les «crack de l'année» à Ziguinchor

C'est dans une salle archicomble du complexe sportif Aubert de Ziguinchor que les meilleurs élèves de Ziguinchor ont reçu ce mercredi des récompenses à la hauteur de leurs performances scolaires.

Soutenue par la Fondation dont la Directrice Exécutive Madame Aminata FALL SIDIBE était la marraine de l'évènement, Sud FM Ziguinchor n'a pas lésiné sur les moyens pour honorer les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants de Ziguinchor. Des lots composés de matériel didactique d'ordinateurs, de tablettes électroniques et de bourses ont été octroyés à la dizaine de lauréats.

La cérémonie de remise des prix rehaussée par la présence du ministre de la culture et de la communication Mbagnick NDIAYE et du Directeur de Orange Afrique de l'Ouest Fabrice ANDRE représentant la Marraine a été présidée par le Gouverneur de région entouré des autres autorités administratives et des autorités académiques.

Le Maire de Ziguinchor l'honorable député maire Abdoulaye Baldé parrain de la 4e édition des « Cracks de l'année » a été représenté par le Secrétaire General de la commune de Ziguinchor Mamadou DIONE qui a magnifié cette initiative de la radio Sudfm qui selon lui joue pleinement sa partition dans l'édification de l'excellence. « Un exemple à suivre ... » dira-t-il . Même symphonie pour Fabrice ANDRE Directeur de Orange Afrique de l'Ouest très ému qui s'est félicité de cette initiative « La Fondation SONATEL a toujours œuvré pour la réussite et l'épanouissement des enfants et le bien-être des populations à travers des actions entreprises dans plusieurs domaines comme l'éducation, la santé. Nous ne ménagerons aucun effort pour encourager ces genres d'initiatives qui contribuent à favoriser l'excellence c'est pourquoi Madame Aminata fall Sidibé que je représente n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner la radio sudfm Ziguinchor qui vient de montrer toute sa grandeur et la noblesse de sa mission en tant que media qui participe à l'émergence du Sénégal.

Des initiatives à encourager » dira le Patron de Orange Afrique de l'Ouest. Empêché à la dernière minute à cause des aléas climatiques des dernières heures à Ziguinchor le Directeur Général de SUD FM Baye Omar GUEYE s'est fait repreprésenter par le chef de station de la radio sudfm Ziguinchor le journaliste Ignace NDEYE qui dans son discours dira « A côté de notre mission d'informer juste et vraie, Sudfm s'est assigné une autre mission de jouer pleinement sa partition dans l'édification de l'excellence.

C'est pourquoi le Directeur Général de Sudfm Baye Omar GUEYE et toutes les autorités du Groupe Sud Communication se sont fixés le pari d'appuyer sur le levier de l'excellence par la sensibilisation, l'éducation de masse pour une culture de l'excellence chez nos jeunes apprenants pour en faire des Cracks de demain ... SUD FM sera toujours à côté de l'école en Casamance » a laissé entendre le journaliste qui a remercié l'appui du parrain le maire Abdoulaye Baldé et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 4e édition avant de décerner un satisfecit à la Fondation Sonatel. La joie se lisait sur le visage des lauréats qui étaient obligé de solliciter leurs parents pour tenir leurs lots très consistants.