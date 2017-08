Sénégal: Partenariat Sonatel / CTIC - Plus de 200 emplois crées

Depuis 6 ans, CTIC Dakar, dans lequel Sonatel a investi environ 250 millions de FCFA depuis le début, a accueilli autour de 75 PME et startups TIC, dont 20 en incubation, 41 en accélération et 14 accompagnées à travers des programmes tels que Open Societic, FDSUT, avec plus de 200 emplois créés, contribuant ainsi de manière significative à la création d'emplois et au développement de l'économie numérique dans notre pays.

Selon un communiqué de Sonatel en date d'hier, jeudi 24 août, le groupe Sonatel a poursuivi et renforcé ce partenariat afin d'assurer une stabilité de l'incubateur et une pérennisation de ses activités. Cela a permis la rénovation et l'équipement des nouveaux locaux, inaugurés. «Ce soutien de Sonatel confirme sa position d'acteur majeur du développement numérique et sa volonté d'être le partenaire numérique de l'Etat et de ses parties prenantes dans la transformation digitale du Sénégal », lit-on dans le document.

Aussi, Sonatel a participé à l'inauguration des locaux de l'annexe du CTIC Dakar. Ces nouvelles positions de travail destinées aux start-ups ont été mises à la disposition de l'incubateur grâce à un soutien financier de l'opérateur de télécommunications historique du Sénégal.

«Sonatel parie sur la formation et l'aide à la promotion de l'innovation chez les jeunes, les étudiants et les entrepreneurs. Un soutien qui vise à contribuer et à renforcer leurs compétences dans le domaine du numérique, mais aussi à développer l'esprit d'entreprise en participant à la création d'emplois », rapporte la source.

Sonatel réitère ainsi son ambition de faire émerger au Sénégal et au-delà de ses frontières, des PME Tic pour favoriser la création d'emplois et de valeur porteurs de développement.