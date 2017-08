Cameroun: Bafoussam - L'Offre orange s'installe

C'est un projet « conjoncturel » fédérateur non loin d'un parti politique, qui entend d'ailleurs « mettre fin au système de gouvernance actuelle » pour répondre aux questions ponctuelles. Surtout qu'il estime que « l'heure a sonné », « Osons la 3ème République et ensemble, nous allons prendre le pouvoir », martèle Hilaire Kamga. En adoptant une posture de défenseur, il envisage mener le combat jusqu'au bout, pour dit-il, « construire ce pays, en contrôlant le pouvoir post alternance ». Toutefois, il reconnait que cette action n'est possible qu'à travers la mobilisation massive d'environ 10 millions d'électeurs en 2018.

La branche politique de ce mouvement entend constituer une fédération de partis d'opposition. Le leitmotiv biblique « En vérité en vérité, je vous le dis », sonne le glas d'une situation de souffrance qui a longtemps perduré chez le citoyen ; elle persiste et il faut la changer par le biais de la « parole » divine. Et ça, Hilaire Kamga l'a si bien compris.

