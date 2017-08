Sénégal: Ag de l'association de la presse culturelle du Sénégal (Apcs) - La présidente Oumy Régina sambou reste a son poste

L'autre aspect concerne les membres eux-mêmes, et pour la présidente, Oumy Régina Sambou, l'Apcs reste «ouverte à tous ceux qui mènent le même combat que nous, et qui s'engagent à donner à la Culture la place qui est la sienne».

En Assemblée générale ordinaire, les membres de l'Association ont maintenu la présidente, Oumy Régina Sambou à son poste ; idem pour la plupart des membres du Bureau, qui se retrouve tout de même avec quelques nouvelles entrées. Papa Ismaila Dieng et Anna Rocha, son adjointe, aux Relations publiques et Communication, et Arona Niang, qui va désormais seconder le trésorier général. Seul challenger de Oumy Régina Sambou, Omar Apo Mendy occupera quant à lui, donc pendant ces trois ans, le poste de secrétaire chargé de la formation.

