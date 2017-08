Sénégal: Le Sénégal va jouer son match contre le Cameroun comme une finale

Le Sénégal jouera ce vendredi au Palais des sports Salamatou Maïga de Bamako (Mali), son match de quart de finale contre le Cameroun comme une finale a rassuré l'ailière de l'équipe nationale féminine de Basket, Astou Traoré qui promet que les joueuses "se donneront à fond".

"On va venir avec le même état d'esprit que lors des matchs de poule. Nous ne minimisons aucune équipe. On prendra le match comme une finale. Nous avons pris toutes nos dispositions et on se donnera à fond pour gagner le mach de demain (vendredi)", a-t-elle dit.

Elle s'exprimait, jeudi soir, après la séance d'entraînement des Lionnes avant leur match contre le Cameroun prévu à 20h45.

Astou Traoré est la meilleure marqueuse de l'équipe avec une moyenne de 25 points par match.

Lors du dernier match perdu (54-58), l'ailière Sénégalaise était sortie sur blessure au troisième quart temps, se tenant l'épaule. Elle était restée sur le banc tout le reste du match.

En conférence de presse, la capitaine de l'équipe, Aya Traoré avait indiqué que sa coéquipière va jouer les quarts de finale contre le Cameroun.

Même discours pour sa coéquipière, Oumou Khairy Sarr. "Nous allons prendre le match de demain comme une finale. Nous nous sommes préparées pour ça et nous jouerons en fonction des qualités de l'adversaire", a-t-elle dit.

Pour le coach de l'équipe, Moustapha Gaye, "un match n'est jamais programmé d'avance". "On viendra jouer contre le Cameroun. Elles joueront avec leurs arguments et nous avec les nôtres et en cours de match on verra ce qu'il faudra faire pour le gagner", a-t-il expliqué.

Dans les autres quarts de finale, le Nigeria, premier du groupe B, va jouer contre la Côte d'Ivoire. L'Angola, leader de sa poule, va affronter le Mozambique. L'Egypte va croiser le fer avec le Mali, pays organisateur.

La Guinée et la Centrafrique qui ont perdu tous leurs matchs vont jouer respectivement contre la Tunisie et la République démocratique du Congo pour les matchs de classement.