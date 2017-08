Sénégal: "La participation à l'effort de paix en Casamance" du colonel Fulgence Ndour saluée à Ziguinchor

"Avec le départ de Fulgence Ndour, on remplacera le grade, mais on ne pourra jamais remplacer l'homme (... ) Il avait un sens élevé des responsabilités qui étaient les siennes avec la rigueur militaire qui sied. Il est calme mais pleine de vitalité", a salué le gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf.

"Avec le colonel Fulgence Ndour, la moitié du chemin sécuritaire est déjà fait. Tellement il est engagé et pragmatique dans les opérations de terrain", a insisté un gradé de la Police parlant au nom des Forces de défense et de sécurité.

Le Major Diédhiou, président de l'Union régionale des anciens combattants de Ziguinchor a dit retenir de Fulgence Ndour "un homme pragmatique, rassembleur et meneur d'hommes" dont les anciens combattants ont toujours été bénéficiaires de ses nombreux appuis et accompagnements.

"Vous avez marqué de votre empreinte la crise casamançaise de par votre effort de paix. Votre approche d'anticipation et de pragmatisme et votre esprit de paix et de cohésion ont été déterminants dans la conduite des opérations militaires", a lancé le colonel Diouma Sow, adjoint au commandant militaire de la zone sud.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.