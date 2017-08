Congo-Kinshasa: La police tente d'empêcher le député Michel Ilunga Kouvas de rentrer à Kolwezi

interview

Elu de la ville minière de Kolwezi dans la province de Lualaba, le député national Michel Ilunga Kouvas est aussi président du parti politique ACJD (Alliance congolaise pour la justice et le développement).

Dans cet entretien exclusif, il raconte les difficultés qu'il a rencontrées pour entrer dans son fief électoral, le Kolwezi. « Le Chef de l'Etat n'a donné aucun ordre pour qu'on m'empêche d'entrer à Kolwezi », a-t-il confié avant de soupçonner le gouverneur de Lualaba d'être à la base de cette tentative de violation de son droit de circulation. Pour autant, Michel Ilunga Kouvas est déterminé à mener le combat pour une justice pour tous et un développement à impact visible en République démocratique du Congo.

Monsieur le président de l'ACJD, pourriez-vous nous présentez brièvement votre parti politique, Alliance congolaise pour la justice et le développement ?

C'est depuis le 16 juin que nous avons eu notre agrément. Nous avons pu installer notre parti à Kinshasa et dans six autres provinces. La 8ème province doit être le Lualaba qui est ma circonscription électorale. Notre parti, l'ACJD, prône la justice et le développement à impacty visible. Nous ne pouvons pas accepter que tous les partis prônent la démocratie seulement. Nous, nous pensons qu'on ne peut pas contourner la justice. L'ACJD est une idée qui est venue de plus ou moins quinze députés nationaux avec quelques avocats, ingénieurs et professeurs de l'Université de Kinshasa. Nous nous sommes mis ensemble pour créer ce grand parti politique qui prône la Justice.

Est-ce vrai que vous avez été empêché de faire votre entrée à Kolwezi ?

Effectivement, après le Haut-Katanga, nous sommes rentrés chez nous à Lualaba. Au niveau du péage, nous avons connu une très grande résistance avec des policiers déterminés à nous bloquer l'entrée dans la ville. Ils ont d'abord refusé la population qui est venu m'accueillir au niveau du pont. Pourtant, de l'autre coté du pont, tous les villages des environs m'ont accueilli. A ma grande surprise, ceux qui devraient venir de Kolwezi ont été bloqués au niveau du péage. Quand je les ai rejoins au péage, j'ai trouvé un colonel de la police et le représentant de l'ANR. Bref, tous les services étaient là. Ils m'ont demandé de ne pas traverser le péage. Selon eux, un ordre a été donné pour que je ne traverse pas le péage pour me rendre à Kolwezi. Pourtant, dans la ville de Kolwezi, il y avait une grande masse de la population qui m'attendait. Le REDOC m'a signifié que c'est sa hiérarchie depuis Kinshasa qui lui a donné l'ordre. La police m'a passé un général. C'est ce général qui m'a dit que l'ordre est venu du gouverneur de Lualaba. Mais, madame le maire m'a dit que c'était pour me sécuriser. A cause de toutes ces discussions, j'ai été retenu au péage pendant deux heures.

Comment qualifiez-vous cette violation de votre liberté de circulation ?

Dans ce pays nous sommes très mal habitués. On se réveille un matin et on se permet de sortir des lois qui n'existent pas. Nous devons à tout prix avoir le sens de respect de la loi. C'est ça notre combat : faire en sorte que la nation congolaise repose sur la justice. La justice élève les nations, dit-on. La loi doit être pour tout le monde. On ne fait pas des lois pour se moquer du peuple ou des partis politiques. C'est la loi qui fait que nous ayons de l'estime envers le chef de l'Etat et toutes les autorités établies. Nous les respectons parce que c'est ça la loi. Que les autorités établies apprennent à cohabiter avec tout le monde, même avec les adversaires politiques. Notre conviction est que c'est par les élections qu'on peut accéder au pouvoir. Seules les élections doivent nous départager. Que tout le monde comprenne ça.

Quelles sont vos ambitions en politique ?

Si nous avons un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Nous sommes en train de nous préparer pour participer aux prochaines élections mais aussi à gérer la cité. Nous faisons la politique pour ça. Nous ne pouvons pas faire la politique pour le scoutisme. Nous faisons la politique pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Nos ambitions jusque-là sont dans les élections. Nous sommes à la phase d'implantation. Sincèrement, nous voulons conquérir le pouvoir à tous les niveaux. En ce qui concerne la présidentielle, nous attendons le congrès du parti. C'est là que nous allons dessiner nos ambitions au niveau de la présidence de la République.

Etes-vous déterminé à mener votre combat en tant qu'élu de Lualaba ?

Jamais on a vu un bailleur être chassé par le locataire. Nous sommes des députés nationaux. Nous n'acceptons pas que n'importe qui nous refuse de rentrer chez nous. Ma maison est à Kolwezi, donc on ne peut pas me refuser de rentrer chez moi. Que les gens essayent de recadrer ce qui ne va pas dans leur tête, du moins pour la paix sociale. Dans le cas contraire, c'est ce qui crée des frustrations. Le Chef de l'Etat n'a donné aucun ordre pour qu'on m'empêche de renter à Kolwezi. Que ceux qui ont reçu des responsabilités apprennent à vivre en symbiose avec tous. Il y a des gens qui se font l'argent au nom du chef de l'Etat alors qu'il n'est même pas au courant. C'est inutile tout ce qu'on est en train de faire pour tenter de nous décourager. Nous allons continuer à mener notre combat pour que la justice trouve sa place en RDC et que le développement ait un impact visible dans la population.

