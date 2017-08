Congo-Kinshasa: La justice narguée

La justice congolaise a encore du chemin à parcourir pour se trouver une place dans cette société corrompue où tout semble tourner à l'envers.

On a encore frais en mémoire la fameuse lettre de Luzolo Bambi Lessa, conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Par cette correspondance, le conseiller spécial du chef de l'État faisait part au procureur général de la République des indices évidents de détournements des deniers publics, de corruption et fraude fiscale et douanière.

Le vendredi 25 août 2017 était le premier jour pour que la vérité arrive enfin à éclore. L'un des mandataires cités par le professeur Luzolo devait comparaitre devant l'office du PGR.

Finalement, on apprend que c'est un rendez-vous manqué. Et pour cause. L'homme s'est soustrait des mailles de la justice. C'est en début de semaine qu'il a quitté Kinshasa par la grande porte de l'aéroport international de N'Djili.

Si l'on prend en compte tout le dispositif sécuritaire en place à ce poste frontalier, on voit très mal comment l'ex-directeur général de l'Ogefrem pouvait quitter aussi facilement Kinshasa. Il a surement bénéficié de quelques faveurs des services commis à la frontière. C'est une certitude.

Avec de telles pratiques, le PGR doit être certainement déçu. Voilà son travail qui vient d'être réduit à néant. On ne lui a pas laissé le temps d'auditionner un présumé coupable cité par le professeur Luzolo. Va-t-il continuer son travail ?

Ce qui est vrai est que la fuite assistée de l'ex-DG de l'Ogefrem va laisser des traces. C'est une tache noire qui ne va pas s'effacer de sitôt dans le combat que mène le professeur Luzolo.

Le conseiller spécial du chef de l'État doit se rendre certainement compte de la complexité de sa tâche. En réalité, personne n'est disposé à l'aider à remplir correctement sa mission.

Des complicités se recrutent à tous les niveaux du pouvoir. Ce sont les mêmes qui ont aidé l'ex-DG de l'Ogefrem à quitter si paisiblement Kinshasa. À cette allure, il n'est pas évident que les gens cités par Luzolo répondent un jour de leurs actes devant la justice. Comme l'ex-DG de l'Ogefrem, ils ont des parapluies solides.

Une fois de plus, la justice est narguée.