Congo-Kinshasa: En rejetant deux arrêts de la Cour constitutionnelle, la MP conteste Kabila

Dans l'élection des gouverneurs, programmée le samedi 26 août par la Céni, la MP (Majorité présidentielle) a décidé de faire front à la Cour constitutionnelle qui a statué par deux arrêts sur les cas litigieux des provinces du Haut-Katanga et de la Tshuapa.

En prenant cette direction, la MP s'engage sur une voie qui pourrait être fatale pour son autorité morale, Joseph Kabila. Celui-ci tire sa légitimité sur un arrêt de la Cour constitutionnelle. En faisant une lecture sélective des arrêts de la Cour constitutionnelle, la MP est en train, sans le savoir, de remettre en cause la légitimité du président Kabila.

La Majorité présidentielle entraîne la Commission électorale nationale indépendante (Céni) dans un jeu dangereux. L'élection des gouverneurs, que la Céni se propose d'organiser, samedi 26 août, dans certaines provinces, est entourée d'un grand nombre d'irrégularités. La Cour constitutionnelle ayant déjà tranché sur les cas litigieux des provinces du Haut-Katanga et de la Tshuapa, la Céni ne devrait pas, par principe, aligner ces provinces sur la liste de celles qui doivent organiser le scrutin le samedi prochain. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Hélas ! La Haute Cour a été défiée.

C'est ce que confirme le communiqué signé le 24 août 2017 par le rapporteur adjoint de la Céni, Onésime Kukatula Falash. Contre toute attente et, malgré toutes les critiques, renforcée par une position ferme de la Cour constitutionnelle, la Céni a néanmoins prévu le Haut-Katanga et la Tshuapa au nombre de provinces qui organisent le scrutin ce samedi.

À ce propos, le rapporteur adjoint de la Céni précise dans son communiqué que « la Céni rappelle à l'opinion que le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs de province par les députés provinciaux aura lieu le samedi 26 août 2017 dans les provinces suivantes : Pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneur : Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kwilu, Sud-Kivu, Tshopo et Tshuapa ; pour l'élection de vice-gouverneur : Bas-Uélé ». À la fin de sa correspondance, le professeur Onésime Kukatula précise que « la Commission électorale nationale indépendante invite les parties prenantes au strict respect des dispositions légales et règlementaires ».

Si la Céni se voulait légaliste, comme le mentionne son rapporteur adjoint, elle devrait prendre en compte les deux arrêts de la Cour constitutionnelle qui ont définitivement clos les contentieux dans le Haut-Katanga et la Tshuapa. En restant sur sa ligne, la Céni a indirectement enfreint une disposition légale pertinente, au regard de l'arrêt rendu par la Cour. À qui la faute ?

Le coupable est connu. Car, depuis un temps, il a décidé d'agir à découvert. C'est sans surprise. En effet, la MP a mis au pas la Centrale électorale. Dans sa détermination à se débarrasser des gouverneurs gênants dans le Haut-Katanga et la Tshuapa, la MP a décidé de passer outre les arrêts de la plus haute juridiction de la RDC en matière de constitutionnalité. Les têtes de Jean-Claude Kazembe dans le Haut-Katanga et de Crispin Lomboto dans la Tshuapa ayant été mises à prix, la MP a fini par mettre la Céni dans une mauvaise posture. Mais, dans la famille politique du chef de l'État, on ignore les graves conséquences d'une démarche qui s'apparente à un « banditisme politique », comme l'avait si bien rappelé le député Henri-Thomas Lokondo, par ailleurs président d'un parti politique membre de la MP.

Une brèche aux graves conséquences

En réalité, la MP a exposé son autorité morale. Il a démontré que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne lui sont opposables que s'ils rentrent dans son calcul politique. Sinon, comment comprendre que la MP appuie l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a prolongé le mandat de Joseph Kabila au-delà du 19 décembre 2016, tout en niant ceux qui réhabilitent Jean-Claude Kazembe et Crispin Lomboto. Désormais, la MP a créé une jurisprudence que l'Opposition ne devrait pas hésiter à se saisir lorsqu'il s'agira de se prononcer sur la légalité du mandat de Kabila. C'est donc une boite de Pandore qui vient d'être ouverte.

Sur le plan politique, la fermeté de la MP à couler Kazembe et Lomboto est une bombe à retardement dont les déflagrations ne manqueront pas de fragiliser l'édifice MP et son autorité morale. En réalité, la MP se confond à l'État. Pire, elle se considère être au-dessus de la loi. La MP se comporte déjà en parti-État, régentant toutes les mœurs politiques, jusqu'à mettre sous sa coupe réglée l'appareil judiciaire. On n'est plus loin d'une dérive totalitaire.

Dans ce jeu macabre, la MP sacrifie son autorité morale. En rejetant les deux arrêts de la Cour constitutionnelle qui confirment à leur poste de gouverneur Jean-Claude Kazembe dans le Haut-Katanga et Crispin Lomboto dans la Tshuapa, la MP vient de scier l'arbre qui donnait un semblant de légitimité à Joseph Kabila. La lecture des arrêts de la Cour étant désormais sélective, on ne doit pas s'étonner qu'on remette aussi en cause la pertinence de l'arrêt de la Cour qui prolonge le mandat de Kabila jusqu'à l'élection d'un nouveau président élu.

L'attitude de la MP étonne plus qu'elle ne révolte. L'on doit avouer que les stratèges de la famille politique du chef de l'État ont fait une mauvaise lecture de la scène politique congolaise. En engageant un bras de fer avec la Cour constitutionnelle, la MP a créé un différend juridique qui, tôt ou tard, l'entraînera dans le gouffre. On n'est plus loin d'un tel scénario.

La MP a, certes, sacrifié Kazembe et Lomboto, mais il a en même temps déstabilisé son autorité morale qui ne devrait plus, en toute logique, compter sur une Cour dont la toute-puissance juridique est desséchée par les membres de sa famille politique. Pour la MP, la Cour constitutionnelle ne serait qu'une coquille vide, sans influence réelle sur ses décisions politiques. Une grave erreur. Car, c'est de cette même Cour que le président de la République tient encore sa légitimité.

La Cour ayant été dépouillée de toute son autorité, le mandat de Kabila est tout autant précaire. En s'opposant à la Cour constitutionnelle dans la réhabilitation de Kazembe et Lomboto, la MP a contesté Kabila. Désormais, la légitimité est attaquable, selon qu'on s'y retrouve ou non. La MP l'a fait pour Kazembe et Lomboto, pourquoi d'autres ne le feraient pas pour Kabila ? La brèche est ouverte. Tout le monde peut s'y engouffrer à souhait. Selon que le commandent ses intérêts politiques. La MP l'a fait. Sans doute, au moment opportun, l'Opposition ne manquera pas de lui emboiter le pas.