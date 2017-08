Burundi: Des experts de l'ONU appellent à la libération du défenseur des droits de l'homme Germain Rukuki

Les 18 et 19 septembre, la Commission d'enquête sur le Burundi et son Président Fatsah Ouguergouz présenteront à Genève, lors de la trente-sixième session du Conseil des droits de l'homme, un rapport qui devrait confirmer que de graves violations de droits de l'homme se poursuivent au Burundi.

Le groupe d'experts est constitué de Michel Forst, Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme; David Kaye, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; Annalisa Ciampi, Rapporteuse spéciale sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association; et José Antonio Guevara Bermúdez, Président-Rapporteur du Groupe de travail sur la détention arbitraire.

Selon les experts, ces accusations s'inscrivent dans un contexte de menaces et de harcèlement généralisés des défenseurs des droits de l'homme au Burundi. « Nous appelons le Gouvernement à permettre aux défenseurs de droits de l'homme de travailler librement et en sécurité au Burundi », ont-ils dit.

« Nous sommes préoccupés par l'usage d'accusations d'« atteinte à la sécurité nationale » pour viser l'exercice légitime de la liberté d'expression et de la liberté d'association. Ces accusations sont susceptibles de mener à de lourdes peines d'emprisonnement et ont pour effet de dissuader les autres défenseurs des droits de l'homme dans le cadre de leur travail au Burundi », ont alerté les experts.

M. Rukuki est le président de l'association communautaire Njabutsa Tujane pour la lutte contre la pauvreté et la faim et l'amélioration de la santé de la population. Il est également membre de l'Association des juristes catholiques du Burundi (AJCB).

