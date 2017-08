Somalie: L'ONU réaffirme son soutien à la poursuite des progrès politiques

« Je ne veux pas sous-estimer les défis auxquels la Somalie est confrontée et nous sommes très conscients de cela », a-t-il déclaré, faisant notamment référence à la récente sécheresse qui a touché plus de 6,2 millions de Somaliens.

« Je suis ici pour renforcer et démontrer le soutien des Nations Unies au peuple et au gouvernement de la Somalie alors que le pays s'attaque à un certain nombre de défis allant de la sécheresse à la sécurité et à l'ordre du jour politique à venir », a déclaré M. Feltman lors d'un point de presse à Villa Somalia - la résidence du Président du Gouvernement fédéral.

Reçu jeudi par le Président du Gouvernement fédéral, Mohamed Abdullahi Farmaajo et le Premier ministre, Hassan Kheyre, le chef des affaires politiques de l'ONU s'est également entretenu avec les Présidents de la Chambre haute et la Chambre du peuple, le Ministre des affaires constitutionnelles.

