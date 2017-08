Maroc: Agressions sexuelles - Le gouvernement promet de «réfléchir» à une loi

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Selon les chiffres officiels, près de deux Marocaines sur trois sont victimes de violences. Et les lieux publics sont les endroits où la violence physique à leur égard est la plus manifeste.

Ils essayent de la déshabiller et touchent ses parties intimes. Ni le chauffeur du bus, ni les autres passagers, ne sont intervenus au cours de l'agression. Les six harceleurs, tous mineurs, ont été arrêtés ce lundi 21 août, soit trois mois après les faits.

Le dirigeant marocain indique seulement réfléchir « à comment traiter ce genre de phénomènes pour que ces actes ne se reproduisent plus » et assure que « la stratégie adoptée par le gouvernement dans ce sens sera annoncée au moment opportun ».

On y voit les agresseurs hilares toucher les parties intimes de la victime. Le gouvernement marocain s'empare du sujet et promet des mesures contre les violences faites aux femmes.

