Burkina Faso: Salifou Diallo rejoint définitivement son Ouahigouya natal

La parade des forces de défense et de sécurité et le recueillement des deux présidents sur la dépouille de Salifou Diallo ont mis fin au cérémonial.

Toute sa vie Salifou Diallo a parcouru cette terre qu'il chérissait et je sûr qu'elle lui sera légère et qu'il trouvera le repos éternel. Salifou Diallo, mon vieil ami repose en paix sur la terre de tes ancêtres que tu connais si bien»; a affirmé Paul Kaba Thiéba.

«Salifou Diallo par ton œuvre et tes idées, tu restes avec nous mais fort que jamais. Ton œuvre interpelle notre jeunesse sur les mystères de l'existence humaine et le sens de l'histoire. Cette œuvre, comme celle de toute créature, est forcément inachevée.

Après une brève pause avec les parentés à plaisanterie, est intervenue l'allocution du Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Au nom du gouvernement et du peuple burkinabè, il a souhaité à la famille du défunt et aux habitants de sa terre natale, des sincères condoléances.

