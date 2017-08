Burkina Faso: Obséques de Salifou Diallo - Session d'adieu à l'hémicycle

Egalement la vague à l'âme, la porte-parole du groupe parlementaire Paix, justice et réconciliation nationale (PJRN), Marie Rose Sawadogo, a dit retenir du regretté, deux aspects essentiels : le politique et l'humain.

Et comme pour reconnaître la bravoure de l'illustre disparu, il fait un bref rappel historique sur son rôle déterminant dans la création de l'ODP/MT et du CDP.

« Va-t'en en paix ; va-t'en et point barre », lance-t-il ainsi ses derniers mots à son désormais ex-président. Le représentant du groupe parlementaire n'a pas non plus tari en éloges pour saluer la mémoire de Salifou Diallo qui aura géré l'institution parlementaire par le consensus.

Les chuchotements disparaissent. La salle est silencieuse et frissonnante. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Me Bénéwendé Sankara, invite à observer la minute de silence.

