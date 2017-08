Maroc: Le contrat de M'dina Bus sous l'épée de Damoclès

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

M'dina Bus s'était également engagée à acquérir 125 véhicules usagés en 2004 et 45 en 2005 et de les retirer progressivement de la circulation à partir de 2009, mais elle a manqué à sa promesse.

La société délégataire accusait la commune de Casablanca de ne pas avoir respecté ses engagements en luttant contre le transport clandestin et en aménagement des couloirs dédiés à la circulation des bus, etc.

Il nous a, par ailleurs, assuré que le comité de suivi qui est le seul organe habilité à prendre les décisions, car il se compose des 11 communes de Casablanca, de M'dina Bus et du ministère de l'Intérieur, n'a pas tenu de réunion entre 2008 et 2016.

«Ce nouveau cahier des charges sera fin prêt avant 2019, la date de l'expiration contrat avec M'dina Bus», a souligné la même source. Et d'ajouter que des appels d'offres internationaux seront lancés au plus tard au début de l'année 2018.

