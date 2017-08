Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le CBAG pour un équipement adéquat des FDS

document

Le Conseil burkinabè des agences de gardiennage (CBAG), à travers la déclaration ci-dessous, joint sa voix au concert de condamnations qui ont suivi l'attaque du café Aziz Istanbul, le 13 août dernier. Il en appelle à la responsabilité de tous les Burkinabè pour qu'ensemble nous puissions vaincre l'ennemi. Lisez plutôt !

Le dimanche 13 août 2017, le Burkina Faso a une fois encore été victime des ennemis de la paix et de l'humanité.

Des individus sans noms, sans foi ni religion se sont présentés ce jour-là lourdement armés au café Aziz Istanbul, situé sur l'avenue Kwame N'Krumah. Ouvrant lâchement et sauvagement le feu sur les clients qui s'y trouvaient attablés, ils ont causé la mort de 18 innocentes personnes de plusieurs nationalités.

Auxquelles viendra hélas s'ajouter le brave MDL Yassia Sawadogo, décédé plus tard des suites de blessure par balle lors de l'assaut donné par l'Unité d'intervention de la Gendarmerie nationale (UIGN) contre ces barbares et criminels d'une autre époque. Plusieurs dizaines de blessés et cas de traumatismes sont également à déplorer suite à cette ignoble attaque.

Quelques jours plus tard, encore sous le choc de l'horreur et de l'émotion, le jeudi 17 août 2017, le peuple burkinabè apprenait que dans le Nord du pays, à quelques kilomètres de Djibo, un véhicule de patrouille militaire du Groupement des forces anti-terroristes (GFAT) sautait sur un engin explosif artisanal télécommandé, causant la perte de trois (3) militaires et blessant gravement deux autres.

Par cette déclaration, le Conseil burkinabè des agences de gardiennage (CBAG) tient à exprimer à toutes les familles éplorées suite à ces attentats terroristes, la profonde et sincère compassion de ses membres pour leurs proches disparus, si brutalement arrachés à leur affection.

Que dans la plénitude de sa grâce et de sa très grande miséricorde, Dieu des vrais et de tous les croyants daigne ouvrir les portes de son royaume d'amour, de paix et de fraternité éternelle à tous ces innocents.

Aux blessés, meurtris dans la chair et traumatisés dans les esprits, nous souhaitons une guérison sans séquelles et prions afin qu'ils puissent retrouver une vie normale, à la suite de ces horreurs.

Le CBAG tient à joindre ici sa voix à la nation burkinabè entière, pour féliciter et dire merci à nos vaillantes Forces de défense et de sécurité (FDS) qui sont intervenues avec vaillance et bravoure, pour libérer les otages et neutraliser les assaillants du café Istanbul.

Nous en appelons au gouvernement, pour qu'il redouble d'efforts pour équiper conséquemment nos FDS, afin que celles-ci puissent efficacement faire face à la menace grandissante que le terrorisme tente d'opposer au développement de notre chère patrie.

En tant qu'opérateurs exerçant dans le secteur de la sécurité privée des biens et des personnes, les membres du CBAG sont particulièrement conscients et sensibles à ce que la quiétude et la sécurité globale dans notre pays puissent être assurées sur toute l'étendue du territoire national.

Quiétude et sécurité sans lesquelles, le Burkina Faso ne saurait poursuivre sereinement sa marche courageuse vers le développement et pour le bien-être de son peuple.

La lutte contre le terrorisme est l'affaire de chaque citoyen et citoyenne. Le CBAG appelle par conséquent les populations à coopérer quotidiennement avec les FDS, en remontant à celles-ci toutes les informations utiles; en dénonçant toute chose anormale, tout individu ou tout comportement suspect que chacun et chacune de nous viendrait à observer. Face aux forces du mal, le Burkina Faso restera uni et sortira vainqueur.

Pour le CBAG,

le président