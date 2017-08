Burkina Faso: Palais des sports de Ouaga 2000 - Dr Salifou Diallo a eu droit à un hommage national digne de son rang

Pour lui, son ami a eu une vie courte, mais une vie dense et intense. Il était un homme fidèle, un fin tacticien politique, un homme courageux et travailleur. « C'est donc tout à fait normal que l'Afrique tout entière pleure sa disparition », a-t-il lancé.

L'Assemblée nationale a été estomaquée avec à la clé beaucoup de questionnements avant de se rendre compte de la triste et douloureuse évidence qu'elle était désormais orpheline », dixit Bénéwendé Sankara. Salifou Diallo, a-t-il dit, est un homme politique exceptionnel et hors pair.

On notait la présence de Luc Adolphe Tiao, Tertius Zongo et Paramanga Ernest Yonli. L'ancien chef d'Etat, Jean-Baptiste Ouédraogo, était également de la partie. Cette phase de recueillement a concerné pratiquement tous les Corps constitués de la Nation.

C'est exactement à 11h40mn que la longue séance de recueillement a débuté. Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba et son gouvernement ont ouvert le bal. Suivront les députés et des anciens Premiers ministres.

Les Présidents Mahamadou Issoufou du Niger, Alpha Condé de la Guinée Conakry et de l'Union africaine ont tenu à faire le déplacement de Ouagadougou pour témoigner l'amertume des Chef d'Etat africains au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et à tout le peuple burkinabè.

