Ile Maurice: L'express à Pravind Jugnauth - «À chacun son métier et les vaches seront bien gardées»

«Pravind Jugnauth était à l'écoute.» Le Premier ministre a rencontré, ce vendredi 25 août, au bâtiment du Trésor, les responsables de presse. Pravind Jugnauth les avaient convoqués pour un Government-Media Partnership.

Même si ceux présents ont confirmé que c'était une rencontre cordiale, ils ont toutefois formulé des reproches à Pravind Jugnauth.

Le groupe La Sentinelle, comme l'explique Axcel Chenney, ne s'est pas rendu à cette rencontre pour donner des conseils de communication au Premier ministre. «À chacun son métier et les vaches seront bien gardées», a-t-il fait ressortir.

De son côté, Nawaz Noorbux, directeur de l'information à Radio Plus, espère que le dialogue continuera.

«Il n'y aura jamais une relation excellente entre la presse et le gouvernement, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une détérioration.

Je pense que le maître mot, c'est la communication», dit-il. D'ajouter que les représentants présents et le Pravind Jugnauth sont d'accord que des fois, les torts sont partagés.

Parmi les points soulevés lors de cette rencontre figure la nomination de Chayman Surajbali à la présidence du Media Trust.

Ils déplorent le fait que ce dernier, bien que n'étant pas un journaliste, ait accédé à ces fonctions. Autre reproche : le Premier ministre a tendance à accorder des interviews qu'à la Mauritius Broadcasting Corporation.

Freedom of Information Act

De plus, les membres de la presse présents ont exprimé leur désaccord suivant les propos qu'a tenus Etienne Sinatambou la semaine dernière. Le ministre avait affirmé qu'il voulait réglementer la presse.

Les journalistes ont aussi dénoncé «la relation incestueuse» entre le bureau du Premier ministre et certains sites d'information.

Le Freedom of Information Act qui n'est toujours pas d'actualité. Voilà un autre point abordé par ceux présents.

Axcel Chenney a martelé qu'il est inadmissible qu'à l'heure du «Data Journalism» et de l'«Investigative Journalism», les journalistes n'aient pas accès à l'information. Cela a forcément des répercussions. «Nous n'avons toujours pas de réponse du gouvernement à ce sujet.»

Une demande a également été formulée à Pravind Jugnauth pour tenir des conférences de presse régulièrement. Une meilleure structuration de la cellule de communication au niveau du bureau du Premier ministre a en outre été préconisée.

Parmi les patrons de presse et les responsables de rédaction qui étaient présents à cette réunion, il y avait Axcel Chenney du groupe La Sentinelle ; Kris Kaunhye, directeur de Top FM ; Rabin Bhujun, directeur éditorial d'ION News ; Bernard Delaître du Mauricien Ltd ; Nawaz Noorbux, directeur de l'Information à Radio Plus ; Jane Lutchmaya, chef d'édition du Défi Media Group ; Finlay Salesse de Radio One ; Lindsay Rivière, ancien Chairman du Media Trust ; et Rudy Veeramundur, directeur de communication au bureau du Premier ministre.