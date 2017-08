Angola: Six entreprises angolaises à la Foire international de Mozambique

En Angola, avec plus de 64% des suffrages, le MPLA remporte les élections, selon les chiffres de la Commission… Plus »

S'adressant à l'Angop vendredi, le président du Conseil d'administration d'APIEX, Belarmino Van-Dúnem, a déclaré que la présence de l'Angola dans l'événement serait importante car elle permettra de divulguer le nom du pays et le partage d'expérience entre les hommes d'affaires angolais et d'autres exposants.

À cette fin, une commission de l'Agence de promotion de l'investissement et des exportations en Angola (APIEX) va se rendre samedi au Mozambique, dans le but de créer les conditions pour la participation angolaise.

Luanda — Six entreprises angolaises liées aux secteurs de la construction, prestation de service et de l'industrie participeront à la 53ème édition de la Foire Internationale du Mozambique (FACIM), du 28 août au 3 septembre.

