Ile Maurice: Fausses nouvelles - Le député Buisson Léopold écope d'une caution de Rs 50 000

Lors de l'audience, l'accusé avait initialement plaidé coupable, pour ensuite revenir sur sa déclaration et plaider non coupable. Mais cette dernière motion avait été rejetée.

Cette affaire remonte à mai 2016. Dans sa plainte, Robert Yves Poupon avait indiqué que Buisson Léopold, rédacteur en chef d'un journal local, avait écrit qu'«un ressortissant français est venu s'ingérer dans les affaires politiques de Rodrigues». Le plaignant avait fait ressortir que ces allégations «was of a nature as to disturb the public peace».

Il a, toutefois, fait appel contre ce jugement. Buisson Léopold faisait l'objet d'une accusation de diffamation «for publishing false news» et avait retenu les services de Me Avinash Dayal.

