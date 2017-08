Sénégal: Ramatoulaye Bocoum, la Sénégalaise qui soigne les cheveux avec les produits du terroir

Faut aller au-delà du rêve et oser réaliser le projet, qu'importe le résultat qu'on en tirera, bon ou mauvais, parce que dans tous les cas, on gagne en expérience.

Un projet débute avec un rêve et on le concrétise avec les moyens que nous avons, aussi minimes soient-ils. Notre détermination vaut plus que des millions de CFA.

Oui vu que le but de la marque qui est de promouvoir nos richesses naturelles à travers des produits capillaires est connu de notre marché et que nous sommes une référence des produits capillaires naturels au Sénégal.

Nous maintenons notre leadership en innovant par la recherche et en nous entourant de professionnels en la matière afin de trouver la bonne matière première disponible sur nos terres et qui répondront à nos besoins capillaires. Nous comptons énormément sur l'innovation.

Plus tard, nous avons conçu le lait aux feuilles de baobab, une lotion mentholée et un démêlant au gombo.

En Février 2015 a été lancé le premier produit, la crème capillaire à base de beurre de mangue et d'huile d'hibiscus et depuis lors, l'aventure ne fait que continuer.

Bocoum Rama a été classée parmi « les 35 jeunes qui font bouger l'espace francophone en 2017». Elle a accepté de partager avec This Is Africa son expérience.

