Sierra Leone: Tony Elumelu témoigne sa sympathie à la Sierra Leone avec un don de 500 000 dollars

Suite au désastre sans précédent du 14 août dernier, Tony Elumelu, Promoteur de la Fondation Tony Elumelu et Président de United Bank for Africa (UBA), a, le mercredi 23 août, effectué une visite au peuple et au gouvernement sierra-léonais pour leur témoigner sa sympathie pour les pertes importantes causées par des coulées de boue et les inondations dévastatrices qui ont coûté la vie à des centaines de personnes et porté disparus beaucoup d'autres.

M. Elumelu a, en compagnie de l'ancien Président nigérian, Olusegun Obasanjo, et sierra-léonais, Ernest Koroma, visité certains des survivants à l'hôpital Connaught à Freetown, à son arrivée dans le pays.

Plus tard, au palais présidentiel de Sierra Leone, il a fait un don de 250 000 dollars au nom de la Fondation Tony Elumelu et un autre don de 250 000 dollars au nom du personnel, de la direction et du conseil de United Bank for Africa (UBA) sous forme d'une aide d'urgence aux victimes de la catastrophe.

S'exprimant en solidarité avec la Sierra Leone, M. Elumelu a chargé le secteur privé africain et mondial à se joindre aux efforts de secours et de réhabilitation en cours.

"Pour moi, les dons que nous faisons sont ce qu'ils sont, insuffisants mais symboliques. A un moment comme celui-ci, le monde doit se montrer solidaire pour soutenir les victimes de ce malheureux désastre.

Ce n'est pas une situation que l'on souhaite, mais lorsqu'elle se produit, nous devons tous nous mettre ensemble pour nous soutenir mutuellement.

Il a poursuivi en exhortant le reste du monde à ne pas fermer les yeux sur le sort de la Sierra Leone: "Nous avons en mains un désastre humanitaire de grandes proportions. Cela nécessite une mobilisation à l'échelle mondiale.

Nous avons enterré plus de 600 personnes et beaucoup d'autres sont encore portées disparues. Nous devons tourner le projecteur mondial vers l'Afrique. Le monde doit se tenir aux côtés de l'Afrique tout comme l'Afrique s'est par le passé tenue aux côtés du monde".

Le Président de UBA a rassuré les Sierra Léonais du soutien inébranlable de la Banque. "United Bank for Africa (UBA) continuera de jouer son rôle en aidant les petites et moyennes entreprises et les femmes, en particulier dans les zones touchées, pour leur permettre de reconstruire leur vie économique".

Le Président sierra-léonais, tout ému par ce geste, s'est félicité de la présence inébranlable de M. Elumelu aux côtés de son pays dans les moments difficiles, en précisant: "En vous, nous avons un frère et quelqu'un sur qui nous pouvons compter".

Il s'est également félicité de la consistance du Promoteur de la Fondation Tony Elumelu (TEF): "Vous nous avez toujours soutenu. United Bank for Africa (UBA) était là immédiatement après la guerre pour nous fournir des services bancaires pour soutenir nos efforts de reconstruction.

Aussi, lors de notre lutte contre la maladie à virus Ebola, vous étiez là par l'intermédiaire de United Bank for Africa (UBA) et de la Fondation Tony Elumelu (TEF) et vous nous avez apporté un soutien important. Une fois encore, vous êtes là pour nous soutenir".

Le don de M. Elumelu servira à soutenir les victimes, dont certains sont à l'hôpital et ont besoin de nourriture, de vêtements et de médicaments.

Cette aide tant attendue sera également consacrée aux efforts de secours et de réhabilitation en cours et à la construction de camps permanents pour abriter les personnes affectées.

Les récentes coulées de boue en Sierra Leone constituent la troisième catastrophe à dévaster ce pays d'Afrique de l'Ouest au cours de la dernière décennie.