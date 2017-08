Cameroun: MTN Elite One - Une fin de saison sous tension

Les arbitres sont particulièrement sous pression et leurs moindres décisions scrutées. « Aux arbitres, nous disons qu'il faut être sérieux. Il faut qu'ils respectent leur métier et officient en toute impartialité », confiait récemment Yves Bikoï, manager général d'Eding Sport.

Dans le haut du tableau, si le trou semble fait entre les deux leaders et leurs poursuivants, seuls cinq points séparent Apejes, troisième au classement de New Stars, huitième.

Il faut dire qu'à six journées de la fin, les enjeux sont immenses et le suspens garanti à tous les étages du classement en MTN Elite One.

Des présidents de clubs qui restent à la main courante pour coacher en lieu et place des entraîneurs ou prennent place sur les sièges réservés aux officiels de la rencontre. Des arbitres menacés. Des soupçons de matchs arrangés, etc. Il y a de l'électricité dans l'air en cette fin de saison.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.