Cameroun: Réforme du permis de conduire - Sécurisation renforcée

Celui-ci filtre les résultats et procède à la contre-vérification, afin de s'assurer que les noms qui y figurent sont ceux des candidats déclarés admis et préalablement inscrits sur les listes de candidature.

Ceux qui remplissent les conditions de durée et d'assiduité aux séances de formation sont automatiquement sélectionnés et programmés pour la session d'examen en cours.

« En 2016 au Cameroun, les statistiques font état de plus de 2 000 morts et de 4 000 personnes handicapées. Au centre de ce fléau, le facteur humain est en cause à 70% », a révélé, le directeur des Transports terrestres. D'où l'urgence de s'assurer que tout détenteur de ce document a suivi la chaîne du processus d'obtention et de délivrance du permis de conduire.

A cet effet, elle intègre des applications numériques et une technologie d'avant-garde qui offrent un moyen efficace de contrôle desdits documents et de renforcement de la sécurité routière.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.