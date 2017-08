Guinée: Mali - Les victimes de la barbarie du Colonel Issa Camara dénoncent la lenteur de la procédure judiciaire

Il y a un peu plus d'un an ,les 16 et 17 juillet 2016 en plein mois de ramadan que les hommes du colonel Issa Camara obéissant à ses ordres ont semé la désolation dans la paisible cité de Mali en tirant sur des hommes et des animaux d'élevage ,en pillant et mettant le feu aux commerces des citoyens.

Un après ,les victimes dénoncent la lenteur de la procédure et marque leur impatience.

Elhadj Kolon Souaré, le président des ressortissants de Mali vivant à Labé s'est fait le porte voix de cette cause :

« ... .autour du problème qui nous a tracassé, torpillé, celui de Issa et consorts ,qu'il ya déjà une inculpation des différents militaires concernés et que le problème devait être transporté au niveau de la justice de Labé.

Après cela nous sommes restés sur notre faim pour la raison bien simple que les gens sont venus ici, ils ont été auditionnés et nous pensions que le procès allait suivre de façon imminente mais malheureusement nous sommes toujours restés à l'attente. »

Autre natif de Mali ,Elhadj Yaya, s'il est convaincu que justice sera rendu ,il n'en est pas moins exaspéré par la longue attente :

« nous avons trop attendu, on aurait pas souhaité attendre tout ce temps là sans que les victimes ne soient dédommagées ,sans que les fautifs ne soient traduits devant les tribunaux pour subir leur peine comme ça se doit ... ... l'impatience de ces populations peut s'expliquer par le fait qu'elles sont démunies et ont tout perdu pendant un mois de ramadan et espéraient récupérer tôt leur dû. »

Ce sentiment de découragement est aujourd'hui le point commun à toutes les victimes de Mali a pu jauger notre rédaction et le clé-mot des citoyens de la zone est l'espoir de la tenue d'un procès et le dédommagement de chacune des victimes de cette barbarie militaire.

Des sources militaires proches du dossier sans nous donner une date précise pour le procès nous ont appris que la justice en fait un point d'honneur et que peu de choses nous séparent d'un proces.

Pour rappel, Issa Camara et ses hommes avaient copieusement roué de coups un jeune chauffeur de camion au motif qu'il lui aurait fait perdre du temps lui et son escorte alors qu'il manœuvrait son engin au centre urbain de Mali. Un milliard c'est le montant auquel se chiffrent les pertes.