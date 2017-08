Tunisie: Noble appui aux défaillants scolaires

Antonio Lara Quiero est le conservateur, culturel et artistique, de la collection muséale du sieur Abdul et de… Plus »

Ce programme sera poursuivi dans les jours à venir, cherchant à faciliter aux intéressés l'accès à des spécialités répondant à leur vocation. Et où ils peuvent briller et percer dans la vie professionnelle sans difficulté.

Cela chez des familles aisées pour exercer des travaux ménagers. Les exposant aux risques d'être maltraitées, surexploitées et parfois même violées dans le silence le plus complet !

Cela en plus d'exposés propres à aider les intéressés à s'intégrer dans le marché du travail et à exploiter leurs aptitudes et leurs prédispositions, facilitant leur insertion dans la vie économique et sociale dans des conditions idoines.

Il s'agit de journées de sensibilisation et de loisirs ciblant les défaillants scolaires dans l'esprit de les repêcher et de les faire résorber par le système de formation professionnelle.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.