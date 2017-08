Sénégal: Le PUMA et l'ONFP comptent former 2000 personnes dans les zones transfrontalières

Aussi le PUMA, à travers ses différentes composantes, prévoit-il selon Moussa Sow de "réaliser sur une période de neuf ans, 14966 infrastructures et équipements" dans des secteurs tels que le transport, l'éducation, la santé, l'électrification et la sécurité.

Il rappelle que dans cet esprit, le PUMA "est un programme conçu par les pouvoirs publics pour corriger les iniquités notées dans les zones frontalières et matérialisées par l'enclavement, le niveau élevé du taux de pauvreté et l'accès limité aux services sociaux de base".

M. Sow préconise la mutualisation et l'harmonisation des interventions entre les différents programmes de l'Etat, pour "une plus grande efficacité" dans leur mise en œuvre.

Le coordonnateur du PUMA, Moussa Sow, souligne lui que l'ONFP "va former les jeunes dans les zones frontalières pour les doter de compétences et de qualifications", de manière à contribuer à la création d'emplois.

Les deux parties ambitionnent, de cette manière, les bénéficiaires à "acquérir les compétences à produire et à mener des activités productives selon les normes et de générer des revenus substantiels", a indiqué M. Diakité.

Dakar — Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) et l'Office national de formation professionnelle (ONFP) ont signé vendredi un protocole de partenariat portant sur la formation, par la seconde structure, de 2000 personnes dans les zones frontalières.

