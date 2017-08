Sénégal: A la plage de Terrou-Bi - Les grillades aiguisent des appétits

A Dakar, l'été rime aussi avec ballades et sorties à la plage. Sur celle de Terrou-Bi enchâssée entre l'Hôtel et le Magic Land, les visiteurs dégustent, chaque soir, d'excellentes grillades de poisson à la portée de toutes les bourses.

Alors que le ciel baisse progressivement son rideau sur le soleil couchant, la plage grouille encore de monde. Beaucoup sont venus en famille, en couple ou en groupe d'amis, passer un moment de bonheur sur cette petite plage que surplombe la terrasse de l'Atlantic Bar Restaurant.

Les silhouettes se mélangent dans ce sombre décor crépusculaire tamisé par la lumière lointaine des lampadaires de la corniche et par la flamme vacillante des fourneaux. « Ici, c'est l'endroit indiqué pour qui veut se délecter de bonnes grillades de poisson.

Et pas que. On peut également savourer la brise marine dans un cadre très convivial », précise Babacar en installant des visiteurs. Les propos du jeune serveur à la coiffure « rasta » semblent trouver écho chez Amina, une habituée des lieux, qui vient de s'attabler avec ses amies.

« En effet, cet endroit est à la fois le lieu de prédilection des gourmets de grillades de poisson et l'espace idéal pour se changer les idées. Je viens souvent libérer des énergies négatives après une dure journée de travail », confirme-t-elle, toute souriante.

Juste à côté, Babacar arrange quelques tables et chaises mal placées, avant de regagner le coin-cuisine qui tient sur quelques tables en bois robuste où sa patronne et Tata, une autre employée, s'occupent activement à préparer toutes sortes de marinade.

Quelques minutes plus tard, il revient pour prendre les commandes. Les copines à Amina ont du mal à se décider face aux multiples suggestions de celle-ci.

« Je vous laisse réfléchir », propose-t-il avant de se tourner vers une table occupée par un couple d'étudiants installés à peine à deux mètres des flots.

Sous un air de Mbalax qui se mêle au roulement des pierres balayées par les vagues, il leur présente la palette de choix possibles. « Nous avons plusieurs sortes de poisson: sardinelle, hareng, carpes...

Il y aura une marinade et de la salade pour accompagner les grillades. Les prix varient entre 500 FCfa et 2.000, 3.000... suivant la commande », explique-t-il.

Après quelques secondes d'hésitation, Tapha rejoint le choix de sa copine Rokhy. « Alors, ce seront deux salades accompagnées de sardinelle et d'une marinade bien piquante », note Babacar en rigolant avec le couple. « Et pour la boisson, ce sera un Ananas et un Sprite », rappelle-t-il, avant de retourner voir si la bande à Amina s'est finalement décidée.

Après avoir pris leurs commandes, il se dirige vers sa patronne. Il les lui glisse, puis s'affaire à attiser le feu, pendant qu'un autre employé, Mamadou, lui, écaille les poissons. Ensuite, il revient au fourneau pour attiser le feu.

La fumée suffocante le contraint à plisser les yeux. Mais il arrive, après quelques coups d'éventail, à raviver la flamme qui rejaillit brusquement de ce fourneau échafaudé sur un trépied en fer.

Rapidement, il récupère les poissons déjà écaillés, vidés, tracés et prêts à passer sur le grill. Il les allonge sur le grillage. Il les laisse cuire sur un côté. Et quelques instants après, il les retourne d'un geste rapide. Pendant ce temps, la place continue d'accueillir du monde.

Les voix se mélangent aux éclats de rire et à l'ambiance musicale ainsi qu'à l'odeur du poisson frais et des grillades.

A quelques mètres de là, chez le voisin, certains clients s'impatientent de savourer enfin leurs mets, tandis que d'autres dégustent, à la main comme à la fourchette, leur poisson.

« Oh, j'adore ce poisson à la vinaigrette. Avec de la moutarde piquante, du citron, de la salade, quelques tranches d'oignon et de concombre... , c'est dé-li-cieux! », s'exclame Eric qui vient pour la première fois et qui compte revenir.

Au regard de tout ce monde qui s'y croise, l'endroit semble faire l'affaire de tous. Vendeurs d'eau, de jus de fruits, de crème en cornet ou en pot... , tous viennent se faufiler entre les tables pour aborder les clients.

« Mais, les affaires marchent mieux le week-end, car c'est le moment où la place est plus fréquentée et mieux animée », signale Khady, vendeuse de jus de fruits, au moment où, de l'autre côté, Babacar se dirige vers les tables pour servir ses clients qui commençaient également à s'impatienter. Enfin, eux aussi vont pouvoir calmer leur palais torturé par toutes ces bonnes odeurs.