Sénégal: La Stratégie nationale pour l'égalité de genre soumis à l'appréciation des acteurs de Kaffrine

Ils ont ainsi, pris l'engagement de faire les efforts nécessaires pour corriger toutes "les disparités" entre filles et garçons, hommes et femmes dans certains domaines.

Les questions de la santé et d'éducation, tout comme la problématique de la présence des filles dans les matières scientifiques et techniques, ainsi que celle du maintien des filles à l'école en général, entre autres questions ont été discutées par les participants.

"Après avoir élaboré le document de synthèse' de la SNEEG, "nous avons décidé de revenir vers les régions pour recueillir leurs avis et suggestions mais aussi pour favoriser une appropriation du contenu de ce document de par les acteurs régionaux", a expliqué la directrice de l'équité et de l'égalité de genre, Absa Wade Ngom.

A l'initiative de la Direction de l'équité et de l'égalité de genre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, cette rencontre était présidée par l'adjoint au gouverneur de Kaffrine chargé du développement, Cheikh Ndiaye.

Kaffrine — Un atelier de vulgarisation de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (SNEEG) s'est tenu vendredi à Kaffrine, en vue de recueillir les avis et suggestions des acteurs régionaux sur ce document, a constaté l'APS.

