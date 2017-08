Tunisie: Le premier spectacle de l'Orchestre de l'Opéra de Tunisie en mars 2018

Antonio Lara Quiero est le conservateur, culturel et artistique, de la collection muséale du sieur Abdul et de… Plus »

Elle sera suivie par d'autres sessions de formation au mois de septembre, notamment à Hammamet sur les instruments à cordes et sur les percussions ainsi qu'une autre session programmée également pour le chœur de l'Opéra de Tunisie avec des formateurs de Tunisie et de Russie.

Il est à noter que la session de formation qui se poursuit jusqu'au 28 août à Monastir est marquée par la participation de 37 jeunes parmi les étudiants et élèves des différentes villes de la République tunisienne sous l'encadrement de professeurs de Tunisie et de France, selon l'artiste Samir Ferjani, formateur et superviseur de cette session organisée avec la collaboration de la délégation régionale des affaires culturelles de Monastir.

