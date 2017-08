Tunisie: Retour d'Abdul, l'enfant prodige de la Tunisie

Antonio Lara Quiero est le conservateur, culturel et artistique, de la collection muséale du sieur Abdul et de Beppo, son épouse, aussi talentueuse et amoureuse de Cézanne et de la montagne Sainte-Victoire que lui.

Qui est Abdul?

De son vrai nom Jilani Ibn Salah Abdelwahab, il est né à Mahdia en 1890. Les Abdelwahab sont de souche andalouse, originaires d'Almeria, véritable joyau de l'Espagne andalouse.

Nous devons ces informations à un autre vétéran de la peinture, feu Hatim Elmekki, son indéfectible ami -- Ah les années de «bohème» qu'ils vécurent à Paris, durant la Seconde Guerre mondiale.

«Ils avaient (les Abdelwahab) écrivait-il, successivement en 1985 dans La Presse de Tunisie et dans le Journal Le Temps, en 2009, peu de temps avant sa mort, été reflués (à la suite de la Reconquista) parmi les tribus arabes, les caravaniers de «Somadeh» (les smédas) dont il existe une souche en Tunisie et qui étaient de véritables "Lions"!» Mais ce terme générique disparaîtra par la suite pour redevenir celui de «Abdelwahab».

A cause de l'agonie de l'Espagne des califes! Ce qui expliquerait l'exil choisi par cette famille, qui avait perdu de son prestige et ses biens, au cœur de la Médina de Tunis.

Son frère aîné, Hassen Hosni Abdelwahah -- autrement connu dans nos murs -- était un homme d'action autant que d'études et il fut l'un des premiers chefs de l'archéologie, à l'avènement de l'Indépendance de la Tunisie.

De même pour Mohamed (Hamadi), le dernier des frères de Abdul qui fut un docte personnage à l'image de cette famille prestigieuse.

Le sieur Antonio Lara Quiero, qui ne connaît pas la Tunisie ni l'«Ecole de Tunis» (que par des études et des recherches!), s'en tient, quant à lui, à Abdul, et les trois étapes qu'il a chevauchées dans son existence dorée, entouré des plus grands artistes d'alors : Picasso, Modigliani, Brancusi, Van Dongen, les artistes de Montmartre, les Beaux-arts de Paris et les personnalités (intellectuels, politiques, femmes célèbres... ).

Cet itinéraire : le Royaume-Uni pour ses études, la France et Paris pour les parfaire et l'Espagne puis retour en France où il finira sa vie en 1961.

Sa femme Beppo, partie après lui, avait, cependant, pris soin d'offrir la collection des œuvres de son mari ainsi que la sienne propre à la municipalité de Villa Del Rio.

C'est ainsi d'ailleurs qu'Antonio Lara Quiero s'est mis à enquêter sérieusement sur Abdul, associé à Beppo et que durant cette rencontre à Zarzis, ils nous a projeté un film-montage magnifique sur Abdul et son épouse adorée durant un pan entier de leur existence.

Maintenant, à nous de nous pencher sérieusement sur ce nouvel éclairage de la personnalité de Abdul et de l'associer aux «pionniers de la peinture en Tunisie».

Et, cerise sur le gâteau, le Centre culturel Cervantès de Tunis, grâce à la Villa del Rio, se chargera de nous montrer prochainement la collection des œuvres de Abdul et de Beppo !

Un beau cadeau pour les amateurs d'art et les historiens tunisiens qui remettront de l'ordre dans leurs écrits. A bon entendeur salut !