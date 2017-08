Sénégal: Un financempent du COSEF pour renforcer "la participation citoyenne" à Gossas

"Les femmes élues doivent porter les préoccupations des populations. Et pour y arriver, il faut qu'elles soient informées des lois qui régissent la décentralisation, connaître leurs rôles et responsabilités", a expliqué Haby Ndoye.

Les élus vont bénéficier d'une formation de 15 mois, sur "la promotion du leadership féminin", le but visé étant de "rendre plus performantes" les quatre collectivités locales bénéficiaires et d'arriver à "une meilleure participation citoyenne des femmes élues à la prise de décision".

Elle intervenait au lancement à Gossas du projet dédié à "l'égalité genre dans l'exercice des droits sociaux et civils" et au "renforcement du leadership féminin".

Les femmes membres du conseil départemental de Gossas et des conseils municipaux de la même ville, de Ouadiour et Ndiéné Lagane sont les principales bénéficiaires de la subvention, a précisé Haby Ndoye, la responsable de la commission scientifique du COSEF.

Ce financement permettra au COSEF de dérouler dans ce département un programme dédié à "l'égalité genre dans l'exercice des droits sociaux et civils" et au "renforcement du leadership féminin".

