Burkina Faso: CM 2018 - Les Etalons Préjuce Nakoulma et Bakary Koné en quête de rebond

Il était focus et souhaitait poursuivre sa dynamique de l'an dernier et élever son niveau. Mais nous allons quitter Nantes cette semaine", a dit le conseiller cité par L'Equipe.

Préjuce Nakoulma, auteur d'une bonne deuxième partie de saison avec le FC Nantes (élite française) où il avait marqué six buts en 12 matchs de championnat, ne semble plus en phase avec le nouveau staff nantais qui a fait signer l'attaquant malien Kalifa Coulibaly, arrivé de la Gantoise (élite belge).

Evoquant le cas de l'ancien défenseur de Lyon et de Guingamp, Bakary Koné, le site du quotidien sportif français l'Equipe écrit que ce dernier "pourrait être prêté un an par le club andalou (Malaga) au Racing (Strasbourg) dans les prochaines heures".

