Maroc: L'ONMT signe un accord avec le tour-opérateur allemand FTI

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Cette chaîne fait la promotion de la destination Maroc, notamment les villes de Marrakech et d'Agadir et des établissements hôteliers marocains.

«Le Maroc présente de formidables atouts que nous comptons exploiter grâce à la très bonne coopération avec les acteurs marocains du secteur touristique et plus particulièrement l'ONMT", s'est-il félicité.

Cette nouvelle offre vient s'ajouter à celle existante sur Agadir qui a connu une forte progression cette année et qui permettra une hausse de plus de 50% pour 2018, a-t-il rappelé.

M. Zouiten a affirmé que ce partenariat a été rendu possible grâce à trois acteurs, à savoir les groupes Atlas hospitality, FTI et l'ONMT, notant que cette démarche sera étendue à d'autres grands tour-opérateurs européens.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.